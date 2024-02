Carmen Lomana aviva la cruzada con Ágatha Ruiz de la Prada tras ser fulminada de ‘Bailando’

Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada siguen en pie de guerra y ninguna de las dos tiene pinta de querer firmar la paz. La socialité ha aprovechado las últimas y polémicas declaraciones de la diseñadora para volver a cargar contra ella.

Hace unos días, la exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’ explicó en un pódcast de ABC el motivo por el que no sale a cenar con mujeres, y sus palabras no tardaron en viralizarse. Ágatha aseguró que ella no pierde el tiempo en ir a cenar con amigas, y que solo sale con hombres. Es por eso que rechazó salir a cenar con la mismísima Eva Longoria.

«Era una cena de chicas y no fui. No fui porque no. Me dio pena porque me hubiera gustado conocer a Eva Longoria pero es que mi criterio es que no quiero cenar con chicas», ha reconocido. Además, asegura que «equivocadamente» se está poniendo de moda «lo de cenar con chicas». Algo que ella le ha parece una pérdida de tiempo «primero porque engordas».

Según Ágatha Ruiz de la Prada, «con los chicos bebes y tal. Y si no yo es que me quedo en casa con un yogur feliz. Tengo mis libros…». A lo que añadió que a ella le gusta la sopa miso para cenar pero que, en conclusión, no merece la pena engordar por las amigas: «Lo siento mucho, mira que os quiero, pero no».

Carmen Lomana reacciona a las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada

Unas polémicas declaraciones, muy criticadas por los usuarios de redes sociales que han servido a Carmen Lomana para lanzarse, una vez más, a la yugular de la diseñadora. Preguntada por esta polémica en el programa de COPE en el que colabora, la socialité ha mostrado cierta indiferencia: «¿Con un hombre bebes? Pero supongo que bebes y comes, ¿no? Mira me da igual».

Pero lejos de quedarse ahí Carmen Lomana ha asegurado que «Ágatha, en general, no soporta a las mujeres, no soporta ningún tipo de competencia. Tiene alguna amiga de toda la vida, como su ginecóloga, que es buenísima persona. Pero ella, en general prefiere estar con señoras. Pues hace bien», sentencia la empresaria, con cierta ironía.