«Apagón»: Ana Rosa se lleva un aluvión de críticas por lo hecho contra Pedro Sánchez en ‘TardeAR’

Ya el pasado jueves tras la carta de Pedro Sánchez, Ana Rosa Quintana arrancó ‘TardeAR’ recuperando su firma y su editorial para lanzar un pronóstico sobre el Presidente del Gobierno y atizarle. Y como era de esperar después del anuncio de Pedro Sánchez de que seguirá al frente del ejecutivo, la presentadora de Telecinco ha vuelto a sacar sus garras contra él.

Así, tras presentar a sus tertulianos entre los que se encontraban Xavier Sardá, Alaska, Cristina Cifuentes y Susana Díaz, Ana Rosa Quintana volvía a hacer otro editorial en el que se mostraba muy crítica con Pedro Sánchez comparándole incluso con Donald Trump.

«Victimismo al cuadrado. Mi apuesta fue «No es no» y el resultado ha sido «Yo es yo». Pedro Sánchez, convertido en Luis XIV, reaparece señalando: «La Democracia soy yo. Mostremos al mundo cómo se defiende la Democracia». Tras someternos a una farsa de cinco días, Sánchez ha ido a ver al Rey. ¿Para qué? ¿Para decirle «No voy a dimitir»?», empezaba diciendo Ana Rosa Quintana.

«El presidente ha anunciado un Gatopardo en el que va a cambiar todo para que todo siga igual. La secuencia de los hechos ha sido pasmosa. Primero anuncia en una carta de amor que estudia marcharse por una campaña de la fachosfera que incluye a jueces, a medios y a la oposición. Cinco días después reaparece lanzando un mensaje peronista anunciando que se queda para «liderar una respuesta contra el movimiento reaccionario mundial». Es decir, utiliza métodos trumpistas para luchar contra el trumpismo, arremetiendo contra medios, jueces y oposición«, proseguía destacando.

Pero lejos de quedarse ahí, Ana Rosa Quintana seguía cuestionando al Presidente del Gobierno con dureza incluso señalándole como el «inventor de los escraches». «Nuestro amado líder deja claro que él seguirá al frente para regenerar una democracia asentada en el ataque, el odio, la insidia, la falsedad, los bulos, las mentiras groseras, el fango, el sufrimiento de las personas que quiere y el acoso. Los inventores del escrache se quejan de acoso. Hace cinco días no merecía la pena quedarse. Ahora se queda para salvarnos a todos», aseveraba.

Ana Rosa Quintana, alto y claro contra Pedro Sánchez: «No nos vamos a poner una mordaza»

«Hoy 29 de abril, día de San Pedro Mártir, el presidente resucita 5 días después gracias a la movilización de las calles, una movilización que no llega a un grupete de amigos mientras sus socios piden el control de los jueces y de los medios de comunicación. Finalmente no era amor, era cálculo político», añadía Ana Rosa Quintana cuestionando incluso las movilizaciones en la sede de Ferraz.

«Sánchez ha lanzado varios avisos a navegantes: «Asumo la decisión de continuar, con más fuerza si cabe. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte». ¿Qué es lo que nos espera con ese punto y aparte? Más que a regeneración, suena a enajenación. El presidente no diferencia la Democracia del Gobierno. La Democracia es la división de poderes, es la independencia del Poder Judicial y es la prensa libre. Los periodistas seguiremos contando lo que el poder no quiere que se cuente. Es nuestra obligación. No nos vamos a poner una mordaza«, sentenciaba Ana Rosa Quintana dejando claro que a ella nadie la va a callar.

Lluvia de críticas a Ana Rosa Quintana y ‘TardeAR’

Tras su editorial, Ana Rosa Quintana conectaba en directo con Pedro J. Ramírez, que se atrevía a decir que Pedro Sánchez era un «peligro para la democracia». Algo que ha derivado en que las redes sociales se llenaran de críticas hacia ‘TardeAR’ y hacia la presentadora por lo que han sido capaces de hacer contra Pedro Sánchez.

Así, han sido muchos los que han clamado contra el espacio de Ana Rosa Quintana y algunos no han dudado en celebrar verla tan «irritada» porque Pedro Sánchez continúe.

