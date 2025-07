La vida actual de Jorge Jurado, actor de 31 años: de ser Curro en 'Los Serrano' a ganarse la vida con esta profesión

Si hay una serie que consiguió marcar a una generación, esa es 'Los Serrano'. Ya no solo por su humor castizo, sus guiones ágiles, e incluso la carrera musical de Fran Perea. Sino también por ese comentadísimo final que nos dejó a todos con la boca abierta. Y por sus personajes, con los que era fácil identificarse. Cuando lo pensamos fríamente, es sorprendente que ya hayan pasado 20 años desde que conocimos a la familia más popular de Telecinco. 147 episodios, con una media de 5.038.000 espectadores y un 28,6% de cuota de pantalla.

Pero es que varios episodios llegaron a contar con más de 8 millones de espectadores de media. Y, aunque el interés del público fue decayendo (sobre todo por el abandono de varios de sus protagonistas), consiguió mantenerse durante ocho temporadas, y cerrar con un capítulo final que reunió a casi 4 millones de espectadores delante de la televisión. Antonio Resines o Belén Rueda ya tenían una carrera a sus espaldas. Fueron los pequeños los que más se vieron beneficiados por su participación en la serie. Aunque no todos siguieron en el mundo de la interpretación. Ahí está el ejemplo de Curro, al que daba vida Jorge Jurado.

"Era muy fácil compaginar los estudias y la serie. Si grababas, no ibas al cole. Si ibas al cole, no grababas. Fui de los que menos faltó. No hacía por no ir", explicó en el canal de Youtube de Zeta Gaming. "Se ganaba mucho dinero". Y es que el joven actor siempre recuerda con ganas su paso por la serie de Telecinco, e incluso defiende el final de 'Los Serrano', pese a su polémica. Recordemos que se solucionó toda la historia con un detalle sin importancia (ironía modo on): todo era un sueño de Diego, el patriarca de la familia, interpretado por Antonio Resines.

"Sinceramente, a mí el final me gusta porque a la gente no le gusta. Era un final que nos rentaba esa última escena porque podíamos volver a reunirnos todos", explicó en su entrevista para Zeta Gaming. Pero debió de ser de los pocos que defendieron el desenlace. Porque fue una de las cosas más comentadas de la televisión, y durante muchos años ha sido ampliamente criticado e imitado.

De actor en 'Los Serrano' a streamer en Twitch

Jorge Jurado, en su canal de Twitch.

Pero, ¿qué hizo Jorge Jurado después de terminar 'Los Serrano'? Pues como algunos otros compañeros de la serie, no siguió muy presente en el mundo de la interpretación. Sí que lo intentó al poco de finalizar la ficción de Telecinco. Participó en varios capítulos de 'Los Protegidos' donde dio vida a Pablo en la serie de Antena 3, que también consiguió una gran relevancia. Aunque por supuesto, no tanto como 'Los Serrano'. Épocas diferentes en nuestra televisión. Las audiencias ya no eran tan grandes como antes. La gente no se reunía tanto en familia para verla.

Tras su paso por 'Los Protegidos', fue uno de los protagonistas de 'Vida loca', junto a Toni Cantó y Esther Arroyo. Y aunque la serie comenzó bien de audiencia, poco a poco fue bajando hasta terminar siendo cancelada, con un último episodio que consiguió reunir a apenas medio millón de espectadores. Y de eso ya han pasado casi diez años, porque fue en 2016. ¿Qué ha hecho desde entonces? Primero, se matriculó en Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid, y además se puso a trabajar en una empresa como administrativo.

Pero donde realmente ha encontrado su verdadera pasión es en el mundo del streaming, dando el salto a Twitch. "Mi intención es estar como estoy. Estoy muy feliz y solo el tiempo lo dirá". Esa es su respuesta a si ha pensado en volver a ser actor, o prefiere seguir centrando sus esfuerzos y su día a día en crear contenido en su canal de Twitch, canal en el que actualmente tiene más de 23.000 seguidores. "La plataforma es algo más divertida y entretenida. En mayor o menor medida ya se puede decir que está compitiendo con la televisión, aunque haya gente que no lo vea o piense así", comentó el actor de 'Los Serrano' en Zeta Gaming.

El joven actor, que ya tiene 31 años, se siente muy cómodo en esta nueva faceta profesional. Tanto es así que incluso ha dejado caer que le encantaría ser uno de los invitados a La Velada del Año, que organiza el streamer Ibai Llanos. "Estaría encantado de participar en La velada del Año, de poder tener un combate si me lo proponen. Me gusta el deporte en general y creo que lo haría bien".