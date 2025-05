Antonio Resines mete en un aprieto a Broncano al confesar el motivo de su ausencia en 'La Revuelta': "Últimamente no cobro"

Nada más arrancar la emisión este miércoles, David Broncano comenzó a agitar el bombo del programa con más misterio que de costumbre para anunciar la llegada de un rostro desaparecido de 'La Revuelta'. Así, después de meses, Antonio Resines regresó al espacio de La 1 en calidad de colaborador para abrir el programa con una sección. Y ante las quejas por su ausencia, el actor no dudó en lanzar una afilada queja al presentador.

"Hoy voy a hacer una exposición de motivos, porque como todo el mundo viene con cosas preparadas y yo no...", comenzó adelantando el colaborador de 'La Revuelta', que regresaba este miércoles dispuesto a hacer honor a su puesto de colaborador. "Por eso te digo, me sorprende que hayas trabajado", le espetó rápidamente David Broncano, subrayando las escasas ocasiones en las que el actor ha acudido con una sección preparada para el programa.

Sin embargo, Antonio Resines no dudó en defenderse de la dura actitud con la que estaba siendo recibido en el espacio. "Este programa es muy difícil para mí porque me parece una idiotez", replicó el actor entre risas mientras el humorista le increpaba. "¿Cómo te va a parecer una idiotez si desde hace años vienes aquí y no haces nada?", sentenció el presentador antes de que su colaborador le lanzase una afilada queja.

"Pero últimamente no cobro eh, porque hago promoción", espetó Resines entre murmuros del público. Cabe recordar que David Broncano ya advirtió al actor durante sus últimas y breves apariciones en 'La Revuelta' que no podía utilizar su tiempo en el programa con fines promocionales como ocurrió en una de sus últimas visitas, cuando tan solo acudió para anunciar el estreno de su nueva película.

"Hoy no promociono nada, por eso cobro", espetó rápidamente Antonio Resines, anunciando al presentador y a la audiencia que este miércoles había preparado contenido para el espacio por primera vez en meses. Y el buen amigo del humorista no decepcionó con una elaborada sección basada en sugerir ideas de franquicias basadas en su marca personal como actor de renombre.