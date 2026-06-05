Multitud de memes a Cristina Castaño en 'Tu cara me suena' por este detalle de su actuación de Cher 

Cristina Castaño ha vuelto a protagonizar uno de los números más sonados de la noche en 'Tu cara me suena 13' este viernes durante su octava gala en Antena 3. Esta semana, la actriz tenía el reto de meterse en la piel de Cher, pero el pulsador ya adelantó que no se trataba de una tarea en solitario. Así, la concursante ha irrumpido en el escenario junto a su chihuahua Sally, que ha terminado convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la gala.

Al igual que la cantante en el mítico vídeo musical de su tema 'Dov'è l'amore', la concursante emergió en el escenario con un chihuahua sobre su regazo, deslizándose entre bailarines en una puesta en escena que trataba de recrear de la forma más fiel posible el ambiente del videoclip: rosas, velas, el color rojo y mucho flamenco.

Cristina Castaño arrasa en redes con su imitación de Cher junto a su chihuahua

"Me has encantado, el esfuerzo que has hecho con la voz... A ti que te gusta sacar la voz, te brilla mucho y hoy has tenido que reprimirte. De verdad, te felicito", señaló Àngel Llàcer alabando el número de Cristina Castaño, que cada semana parece superar el reto del pulsador sin problemas. "Ese pedazo de arte que tienes... Eres una diva, una artista", sentenció también Pastora Soler, que este viernes ocupó la silla de jurado de Lolita durante su ausencia.

Sin embargo, más allá de su impresionante parecido con la intérprete original y el rango vocal que ha mostrado este viernes, lo que verdaderamente ha llamado la antención en redes es su perrita Sally, que ha protagonizado alguna de las escenas más cómicas de la actuación acompañando de un lado a otro a la actriz hasta finalizar el aplaudido número.

Me muero jaja la perra diciendo dónde me he metido? 😆 #TCMS8 pic.twitter.com/1R9Rwh3vOi — Sandy (@_Sandra_LR) June 5, 2026

No puedo con el perro 🤣🤣 Es tan adorable que se lleva toda mi atención #TCMS8 pic.twitter.com/QtArEh85qG — 🧙 Sara Veintidos ⚡ (@saraml_22) June 5, 2026

Es que este perro soy yo en la vida



#TCMS8 pic.twitter.com/sEGmqhhET3 — Alvarito (@AlvaroMarqu) June 5, 2026

Soy la única que estaba esperando que el Chihuahua le pegará un mordisco a algún bailarín #TCMS8 pic.twitter.com/dOgtNEB8s7 — YAII 🇮🇨...🤍🖤 (@Mirayaii) June 5, 2026

Yo quiero una Sally en mi vida! Y una Cristina Castaño también... #TCMS8 pic.twitter.com/3dTj7NAOhX — Comentaristico (@comentaristico) June 5, 2026

Ojalá mi perra quedándose así de quieta.. a la mínima y se pone así #TCMS8 pic.twitter.com/COJtqyCrbM — N♡ (@styles_naxy) June 5, 2026