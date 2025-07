Gloria Camila pega esta réplica desde 'Fiesta' a la acusación de la hermana de Michu tras su muerte

El pasado martes todos nos despertábamos con la triste noticia del fallecimiento de Michu, la exnovia y madre de la hija de José Fernando. Aunque la que fuera su cuñada, Gloria Camila, ha dudado sobre si acudir este sábado 12 de julio a su puesto de trabajo en 'Fiesta', finalmente ha tomado la decisión de ir.

La joven reconocía estar "muy afectada" por la terrible noticia, ya que últimamente tenía muy buena relación con Michu. "Siempre es una terrible noticia y más cuando es inesperado y hay una pequeña por el medio, Gloria", le decía Emma García. "Pues sí, ha sido bastante chocante para todos, porque además no hace mucho, yo dos días antes estuve hablando con ella. En la misma tarde habíamos hablado, o sea, todo iba genial".

Además, ha aprovechado la ocasión que le ha brindado el programa para responder a las críticas que está recibiendo su familia: "Hay gente que ha criticado que estuviésemos allí o que sintiésemos la pérdida. Pero tengo que decir que, a pesar de todos nuestros roces, siempre nos hemos entendido".

Gloria Camila ha desmentido que tuviese una mala relación con su excuñada: "Yo la he terminado queriendo. Nos hemos ido juntas a comer o a merendar. Hemos hablado de todo y, últimamente, estábamos muy bien. Nos decíamos 'Te quiero' o 'Eres la mejor', era algo increíble. La gente no sabe hasta qué punto estábamos unidas".

Gloria Camila se rompe al hablar de su sobrina

Sin ir más lejos, el mismo día que falleció, Michu estuvo hablando con la hija de Ortega Cano sobre una información que dieron en 'Tardear' sobre ella. En un momento dado, Emma García le ha preguntado por cómo lo está llevando su hermano, José Fernando. Ha sido entonces cuando la colaboradora se ha derrumbado: "Me da pena por Michu, porque era muy joven y tenía una energía increíble; pero también me da pena por mi sobrina, porque es muy pequeña".

Y es que la situación de su sobrina le recuerda a la suya propia, puesto que ella también tuvo que hacer frente a la muerte de su madre, Rocío Jurado, a muy temprana edad. "Yo sé que vivir sin madre es muy doloroso y traumático, por lo que me da pena porque no quiero que mi sobrina pase por lo mismo", ha reconocido, con los ojos vidriosos y la voz quebrada.

Tras dejar claro que su familia hará todo lo posible para que la pequeña Rocío, de ocho años, esté bien, Gloria Camila, muy emocionada, ha confesado que ahora lo que la niña "necesita" es "mucho amor y mucha comprensión". "No tiene que responsabilizarse de nada, sino vivir la infancia que tiene y que merece", ha asegurado la influencer, ya que ha recordado que Michu "se desvivía para que la niña estuviese bien".

Gloria responde al ataque de la hermana de Michu en 'Tardear'

Como no podía ser de otra forma, Emma García preguntó a la joven qué le parecía la entrevista que, la tarde anterior, había dado Tamara, la hermana de Michu, en 'TardeAR'. En ella atacó duramente a Gloria Camila, acusándola de no haberse preocupado de su sobrina. Sin querer entrar en una guerra, la hija menor de Rocío Jurado no ha dudado en responderla: "Yo sinceramente, si te digo la verdad, alucinada. Pero bueno, ya está". "No lo esperabas, ¿no?", insistía la presentadora.

"Yo creo que no es el momento para hacer esto. Además, yo siempre he estado ahí, he pedido respeto por la situación que estaba siendo. Y luego que creo que tampoco se lo merece, y nosotros tampoco", afirmaba Gloria Camila. Además, desveló que había estado con Tamara comiendo: "Y era otra actitud totalmente diferente a la que luego vino aquí".