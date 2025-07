La hermana de Michu se sienta en 'TardeAR' y pone en el disparadero a Gloria Camila con sus revelaciones

Este viernes 11 de julio, un día después del triste último adiós a Michu, su hermana Tamara se sentaba en el plató de 'TardeAR'. Lo hacía para relatar cómo fueron las últimas horas de la joven y, de paso, cómo era la relación de su familia con los Ortega Cano. Especialmente dura se ha mostrado con Gloria Camila, a la que ha acusado de no ejercer de tía de la pequeña Rocío, la hija que Michu tuvo junto a su hermano José Fernando.

Antes de nada, Tamara quiso dejar claro que no le había contado a su madre, Inmaculada, que iba a ir al programa. Aunque sabe que esta no está viendo la televisión, ya que tiene a la pequeña de ocho años con ella. Acto seguido, ya entrada en materia, la hermana de Michu ha explicado el motivo del fallecimiento de esta, el cual tenía que ver con el marcapasos que tenía y al que le faltaba una pila.

"Al tener dos paradas cardiacas, intentaron ayudarla. Tenía pulsaciones, escuché el monitor. Se paró. El equipo médico no pudo hacer nada, utilizaron todos los medios", explicaba la joven en el magacín vespertino de Telecinco. Pero lo que verdaderamente interesaba a los colaboradores era quién se iba a quedar con la custodia de la niña, si la familia materna o la familia paterna. Cabe recordar que José Fernando está incapacitado, por lo que la custodia de su hija recaería en su padre, José Ortega Cano.

Kike Calleja reveló en 'Vamos a ver' que Michu había dejado como última voluntad que si le pasaba algo quería que la niña se quedase con Ortega Cano. Sobre esto se pronunció Tamara, quien reconoce que no sabe si es cierto que su hermana había dejado eso por escrito. Aunque sí es consciente de que lo ha dicho en alguna ocasión en el pasado. "Ella quería que su hijo tuviera vínculo con ellos", cuenta en 'TardeAR'".

La hermana de Michu acusa a Gloria Camila de no ejercer de tía

Pese a esto, ha reconocido que en el tanatorio se vio un claro distanciamiento entre su familia y la del torero. A raíz de esto, la joven ha aprovechado para lanzarles un dardo a modo de reproche: "Ellos son los que tienen que ponerse en contacto y ocuparse de esa niña también. Mi hermana era la que vinculaba a la niña. Ellos no se han ocupado de en unas Navidades ir a por la niña, no saben qué le hace falta, ni en qué colegio está. Todo ha sido mi hermana".

Si bien la que ha salido peor parada ha sido Gloria Camila, a la que acusa de no preocuparse de su sobrina: "Nunca se ha ocupado de ella, podría haberse preocupado más. Mi hermana iba a Madrid y llevaba a la niña. Ahora mi hermana no está. ¿Se va a ocupar Gloria de ella? Ayer se fue después de enterrar a Michu, tiene exámenes. Yo también estudio, tengo trabajo y una hija. Me estoy preocupando de que la niña siga en el mismo colegio, quién la recoge, si falta algo. No venir e irse de concierto".

Además, Tamara recuerda que José Fernando no se puede hacer cargo de su hija porque está en un centro. Tampoco cree que la niña deba quedare a cargo de Ortega Cano porque "es mayor y no está con una mujer y eso es muy importante". Incluso ha desvelado que han tenido una conversación con José Fernando, quien les ha expresado su deseo de que la niña se quede en Arcos de la Frontera y no irse a Madrid.

"Son nueve meses de curso. Estamos mi madre y yo, pero su otra tía también se tiene que ocupar. José está en un centro, Ortega siempre está de negocios y viaje…", insiste la joven. "Tienen que poner de su parte. Que pregunten si les hace falta o no les hace falta algo a la niña. Somos adultos, que siga teniendo vínculo con ellos. No voy a estar mendigando. Ella no se va a venir a Madrid, no se han ocupado nunca", sentencia la hermana de Michu.