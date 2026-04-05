Raquel Bollo explota contra Gloria Camila tras lo que dijo de su hijo Manuel Cortés y le da donde más puede doler

Una semana después de la entrevista de Manuel Cortés en '¡De viernes!', sus polémicas declaraciones sobre Gloria Camila siguen dando de qué hablar. La última en pronunciarse al respecto ha sido su madre, Raquel Bollo, este sábado en 'Fiesta'.

Durante su entrevista en el programa nocturno de Telecinco, el cantante reconoció haber mantenido una relación de varios años con la hija de Ortega Cano. Incluso aseguró que esta fue infiel a la mayoría de sus parejas, incluido Kiko Jiménez, con él. Unas palabras a las que la joven no tardó en responder en 'El tiempo justo'.

"Si su intención era hundirme, hacerme daño o atacarme, no es el caso", empezó dejando claro Gloria Camila, reconociendo que vio la entrevista a Manuel Cortés en directo. Aunque no quiso aclarar si todo lo que contó el hijo de Raquel Bollo es cierto, confesó que se "alegra" de que haya concedido la entrevista porque considera que se ha "quitado un lastre" de encima.

"Ha demostrado a toda España que no es artista, porque un artista no se sienta en un plató para denigrarme a mí como lo ha hecho", aseguró la colaboradora del programa de Joaquín Prat. Además, no dudó en comparar a Manuel con su novio, el también cantante Álvaro García: "Un artista lo que hace es estar en un estudio, grabando canciones, componiendo, centrado en su carrera y en lo que realmente quiere hacer, que es música, como por ejemplo hace mi novio".

Y dejó clara su intención de tomar acciones legales contra el hijo de Raquel Bollo: "Quiero decir que este tema está en manos de los abogados y quiero tomar medidas legales, es mi intención". Sobre el motivo que habría llevado al artista a conceder esta entrevista hablando de ella, Gloria Camila sentenció: "Ni lo entiendo ni lo quiero entender".

Raquel Bollo pone en su sitio a Gloria Camila tras sus declaraciones sobre su hijo

Este sábado, 4 de abril, Raquel Bollo ha acudido a su puesto de colaboradora en 'Fiesta', donde no ha dudado en contestar a la hermana de Rocío Carrasco, a la que ha puesto los puntos sobre las íes. La sevillana, que hasta ahora había preferido mantenerse al margen del conflicto entre su hijo y Gloria, no ha podido quedarse callada ante las declaraciones de la joven en 'El tiempo justo'.

"Nunca he entrado en este tema porque era algo entre ellos y no me correspondía hacerlo, pero con este tipo de discursos mezquinos tengo que entrar. Lo que ella ha hecho se llama ruido, mi intención no es atacar a Gloria, al contrario de lo que hace ella. A Manuel lo que le puede desacreditar es su música, su público y el tiempo, no un discurso tuyo, porque por esa regla de tres, ¿tu padre no es torero? Porque yo he visto muchas veces a tu padre en un plató de televisión", ha asegurado Raquel Bollo.

La diseñadora, que ha permanecido al lado de su hijo desde que decidió que quería seguir los pasos de su padre Chiquetete y dedicarse a la música, considera que Manuel es un auténtico artista, "no como otros". "Manuel es un artista, porque artista no se hace, se nace. Manuel es un artista y de artistas algo sé porque he estado toda mi vida rodeada de artistas. Hay gente que llega muy alto y desafinan o utilizan el autotune, que conste que yo no voy contra su pareja porque, al igual que mi hijo, él también está labrando su trayectoria musical", ha sentenciado la colaboradora de 'Fiesta'.