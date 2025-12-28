Raquel Bollo destapa en 'Fiesta' la doble cara de Lydia Lozano durante la etapa que trabajaron en 'Sálvame'

Durante diez años, Raquel Bollo y Lydia Lozano fueron compañeras en 'Sálvame'. Ambas vivieron momentos de complicidad, risas y diversión, pero también tuvieron que hacer frente a duros enfrentamientos. Hasta tal punto que la examiga de Isabel Pantoja se vio obligada a marcharse del programa por salud mental.

Este sábado, 27 de diciembre, Raquel Bollo ha desvelado en 'Fiesta' lo diferente que era Lydia Lozano delante y detrás de las cámaras. Una revelación que ha sorprendido mucho tanto a Emma García como a todos sus colaboradores. Según la madre de Manuel Cortés, la periodista casi nunca daba su verdadera opinión si eso le iba a llevar a discutir con sus compañeros.

Además, asegura que Lydia prefería sumarse a la opinión de los colaboradores más fuertes y con más carácter para, de esta forma, no discutir con ellos, aunque no estuviese de acuerdo. "He sido su compañera y Lydia Lozano era una persona débil frente a una fuerte. Ella era incapaz, también tenía sus motivos porque le daban por todas partes y salía llorando. Aunque ella pensara que llevaba razón y no yo o Tereelu Campos era incapaz de enfrentarse al frente fuerte", explica la colaboradora.

Raquel Bollo empatiza con Lydia Lozano: "Le atizaban por todos lados"

"Ella se ponía en la postura del fuerte y no del débil, aunque pensara diferente. He tenido broncas brutales, sobre todo en la última época en la que estaba el programa en el que trabajé", dice, haciendo referencia, sin nombrarlo, a 'Sálvame'. Según recuerda Raquel Bollo, "ya llevaba años que no estaba y se pasaron conmigo. Y ella me daba fuerte en directo porque seguía la corriente. Pero después tengo sus mensajes en los que me dice 'qué bien has estado y has dicho lo que tenías que decir'".

"Pero en directo era incapaz de hacerlo. Se lo he dicho a ella, en una parte me dolía porque no me defendía, pero sus mensajes me aliviaban", reconoce la colaboradora de 'Fiesta'. Pese a todo, empatiza con Lydia Lozano: "Es que al final le atizaban por todos lados. Pero en resumen ha sido buena compañera", sentencia.

Estas navidades están siendo un tanto caóticas para Raquel Bollo. Aunque este sábado acudió a su puesto de trabajo en 'Fiesta', los virus se han apoderado de su familia, hasta tal punto que se han quedado sin poder celebrar todos juntos la Nochebuena y la Navidad, según contó ella misma a través de sus historias de Instagram.

La caótica Nochebuena y Navidad de Raquel Bollo

En la mañana del viernes 26 de diciembre, la diseñadora reaparecía en sus redes sociales para dar explicaciones sobre su llamativa ausencia los días anteriores. "Buenos días por decir algo", ha empezado diciendo, antes de proceder a contar lo ocurrido. Según ha explicado, en Nochebuena suelen ser casi una treintena de personas para la cena. Sin embargo, en esta ocasión ha habido importantes ausencias.

Para empezar, su hija Alma, que iba a acudir junto a sus dos hijos, Jimena y Miguel, "cayó mala" justo antes de la cena. Aunque estuvo un rato, finalmente se tuvo que ir a acostar: "Como si no estuviese", ha lamentado Raquel Bollo. La joven tuvo un virus que le pegó a su madre, que también pasó el día de Navidad enferma y por eso no pudo compartir contenido en redes sociales, donde es muy activa: "Ha sido un poco caos, pero he tenido tanto a mi familia como a la de mi pareja".

A la ausencia de su hija, se sumó la de su hijo mayor, Manuel Cortés, quien cogió el mismo virus, que le acabó pegando a su abuelo, el padre de Raquel, algo que a la colaboradora le preocupó más si cabe, debido a su edad: "Por eso no pudo venir a casa el día 25". La comida de Navidad sí contó con la presencia de su hermano Fernando y su cuñada, pese a que ella estuvo, según sus propias palabras, "mala, malísima, fatal". "En fin, que un poquito caos sí fue", ha concluido la colaboradora.