Pillan a Raquel Bollo rajando de Kiko Matamoros y Kiko Hernández en 'Tentáculos' cuando cree que no la oyen

Tras su regreso a 'Ni que fuéramos tentáculos' este miércoles, Kiko Matamoros ha repetido este jueves y se ha reencontrado con su compañero y amigo Kiko Hernández. Los dos comenzaban el programa como presentadores tras haber "secuestrado" a Carlota Corredera. Pero sin duda lo mejor de su dúo se producía justo al final del programa con Raquel Bollo como protagonista.

Y es que después de que la semana pasada, Kiko Hernández consiguiera hablar en exclusiva con Raquel Bollo después de las continuas burlas que han hecho hacia ella con el "siñoooora"; este jueves ambos trataban de hablar en directo con la que fue su compañera en 'A tu lado' y en 'Sálvame'.

"Hola Raquel, oye que soy Kiko Matamoros, ¿me oyes? Que soy Kiko Matamoros, joder que soy Kiko", le decía el colaborador una y otra vez al ver que la colaboradora de 'Tardear' no le contestaba. "Que el otro día coincidí con tu hijo en Marbella y me pareció que tiene una discusión exquisita. Lo he dicho en público y te lo quería decir en privado", le explicaba Kiko. .

"¿Ah que me estás llamando en privado?", se preguntaba Raquel Bollo. "No, que estamos en 'Tentáculos' pero no estamos en emisión", le aclaraba por su parte Kiko Hernández después de saludarla. "Raquel el otro día me encantó arrodillarme y besarte los pies", aseveraba.

Raquel Bollo 'raja' de los Kikos sin saber que siguen escuchándola

Además Kiko Matamoros aprovechaba para decirle que todo lo que hacen y dicen de ella lo hacen con sentido del humor y sin ninguna acritud hacia ella. "Si te hemos ofendido en ella te pido perdón de verdad", añadía. "Pues lo agradezco porque contigo Kiko Matamoros es algo que hemos hablado en privado", le contestaba Raquel. "Y que tenemos que quedar a cenar los tres", apostillaba Kiko Hernández.

Tras ello, Raquel Bollo les decía que les tenía que cortar porque estaba trabajando en Tenerife. "Hasta luego siñoooora", le decían. "Que os den", les replicaba ella. Sin embargo, la colaboradora de 'Tardear' no se dio cuenta y siguió hablando con una amiga sin haber colgado mientras hablaba de los Kikos con ella.

"Matamoros y ahora se pone el otro, me han pedido perdón, es que son horrorosos. Me dice que se ha encontrado a mi hijo en Marbella, que es un niño muy educado. Y nada con el siñoooora y el cachondeíto y yo les digo que os den", explicaba Raquel Bollo a la otra persona sin saber que Kiko Matamoros y Kiko Hernández seguían escuchándolo todo.

"Hay ciertas cosas que no son cachondeo. Me he quedado planchada porque me ha dado coraje de no poderle contestar como me hubiese gustado. Y no sé que pesadez tía", añadía Raquel Bollo mientras los Kikos le gritaban por su nombre avisándola de que no había colgado.