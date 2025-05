'Tardear' corta su emisión por lo sucedido entre Raquel Bollo y Pepi Valladares: "Lo dejamos aquí"

Este viernes, Pepi Valladares, la que fuera asistenta de Isabel Pantoja en Cantora, visitaba 'Tardear' para contestar a las declaraciones que ha hecho quien fuera pareja de la tonadillera, Diego Gómez destapando lo que eran capaces de hacer las fans de la artista. Pero su visita terminaba con un fuerte enfrentamiento con Raquel Bollo haciendo que el programa tuviera que separarlas y que la invitada abandonara el plató.

Todo empezaba cuando Raquel Bollo irrumpía en el plató de 'Tardear' para aclarar algo de lo que se estaba contando en el programa pues Pepi aseguraba que ella llegó a la vida de Isabel Pantoja para ocupar el hueco de una tal Carmela. "No, estuvo Raquel Bollo", le replicaba Charo Vega. "No cariño no", aseveraba Pepi justo cuando Raquel entraba en el plató para decir que fue ella quién sustituyó a Carmela.

"Yo no me meto en las cosas que no he vivido pero acabo de escuchar lo de Carmela, que fallece. Ella se jubila y entro yo en el Teatro Lope de Vega", defendía Raquel Bollo. "No, ella va tres días al Lope de Vega y luego entro yo, o eso es lo que se me transmite a mí", incidía Pepi. "Yo he dicho que no voy a entrar pero no por Pantoja sino por tema de mis hijos que como se dice los hijos duelen, pues los míos me duelen", soltaba Raquel.

"¿Qué tienen que ver ahora tus hijos?", le cuestionaba Pepi Valladares. "Ves, esto es lo que quería evitar", aseveraba Raquel. "Pues coge y te vas", le espetaba la invitada de 'Tardear'. "¿Quién eres tú para echarme?", le contestaba la colaboradora. "Yo simplemente he venido hoy y tú estás aquí todos los días y estoy hablando, pues respeta lo que estoy diciendo", le recriminaba Pepi.

Tras ello, Raquel Bollo le dejaba claro que si ella escuchaba algo que no era verdad no se podía quedar callada. "Pero que tu solo trabajaste tres días", volvía a decirle Pepi. "¿Seguro? Que lo puedo demostrar, a ver si tú eres capaz de demostrar tantas cosas que has dicho", le desafiaba Raquel. "Tienes una inquina con Pepi Valladares", le soltaba la invitada. "Yo no me he metido en nada tuyo cuando no he estado y tú aprovechaste la estancia de mis hijos en Supervivientes porque te venía bien darle a niños que tú has visto así", le recriminaba Raquel.

Pepi Valladares y Raquel Bollo se encaran en 'Tardear' y terminan sacando del plató a la invitada

Era entonces cuando Frank Blanco le pedía a su compañera que dejara a Pepi hablar. "Raquel dejemos que hable Pepi", le solicitaba el presentador. "Es que si no me voy, que yo sé como llegas tu a la vida de Isabel ehhh", se quejaba la invitada. "¿Cómo?", le cuestionaba Raquel. "No lo voy a contar", respondía Valladares. "Pepi si consigues el turno de palabra aclara pero no ataques", le cuestionaba por su parte Frank.

"Si sus hijos son públicos y entran a un reality tengo todo el derecho en opinar", se defendía Pepi. "¿Yo he hablado mal de tus hijos?", preguntaba. "Sí, malísimamente", respondía Bollo. "Maleducados son sí, con Asraf se portaron muy mal", contestaba Pepi antes de que Raquel empezara a enfrentarse con la invitada de 'Tardear' acusándola de cuestionar a su hijo Manuel cuando era pequeño. "¿Qué yo he dicho eso? Demuéstralo", le pedía Pepi. "¿Que yo tengo que demostrarte a ti de qué?", le replicaba ella.

"Si yo no puedo contestar a esta señora yo me voy", soltaba Pepi Valladares levantándose del asiento y quitándose el micrófono para marcharse del programa mientras Verónica Dulanto trataba de convencerla para que volviera. "Yo sé como llega ella a la vida de Isabel Pantoja y a mí no me va a dejar de mentirosa Raquel Bollo por muchas tablas que tenga", soltaba Pepi mientras trataba de abandonar el plató.

Después se producía un nuevo enfrentamiento entre Raquel Bollo y Pepi Valladares a gritos de un lado a otro del plató y cuando ambas se acercaban, Verónica Dulanto cogía a su invitada para llevársela de ahí hasta sacarla del plató. "Yo creo que tenéis que estar lejos la una de la otra", aseveraba Frank Blanco.

"Ya está, ya está", pedían al ver que se iba la situación de las manos. "La pena es que no teníais que coincidir y una vez que habéis coincidido no hayáis sido capaces de tener una conversación. Lo que ha pasado aquí era algo que no tenía que pasar porque hasta Raquel se había marchado. Lo vamos a dejar aquí. A Pepi le mando un beso porque no había venido para esto, que paséis un buen fin de semana, el lunes os contamos como sigue todo esto", concluía Frank Blanco.