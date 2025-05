Raquel Bollo dice lo que piensa realmente de Adara Molinero y desmonta lo adelantado por 'Fiesta'

Hace unos días, 'Fiesta' sorprendía al anunciar que habían pillado juntos a Adara Molinero y a Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo. Todo después de que la reina de los realitys bromeara con su madre en el videopodcast de ambas sobre el tamaño del miembro viril del que fue su compañero en 'Supervivientes'.

Este jueves, Raquel Bollo rompía su silencio en 'Tardear' sobre esta supuesta relación entre su hijo y Adara Molinero y dejaba claro si es cierto que ambos están juntos o no. "A ver yo tengo que decir que Adara es super íntima de Alma desde que estuvieron en 'Supervivientes' y tienen una relación muy de a diario", empezaba diciendo la colaboradora.

"A pesar de todo lo que pasó en 'Supervivientes' tenía muy buena relación también con Manuel y precisamente en ese momento yo estaba en la caseta y te digo, yo no había bebido, y yo beso no vi", soltaba Raquel Bollo desmintiendo así lo que dijeron en 'Fiesta'.

"¿Pero tú no ves química en esas imágenes?", le cuestionaba Frank Blanco a su compañera. "Yo siempre he visto química entre ellos y se han llevado super bien, incluso en la isla cuando parecía que no se llevaban bien, se llevaban mejor de lo que se pensaba", respondía ella.

Tras ello, Frank Blanco repreguntaba si había algo entre Manuel y Adara o no. "Que yo sepa no hay tema. Es mi hijo y como sabéis yo mato por mi hijo, pero mi hijo tiene una edad y yo no me voy a meter en lo que él haga. Eso se lo tenéis que preguntar a él y a ella", aclaraba.

"¿Pero te gustaría como nuera si surge?", le cuestionaba Verónica Dulanto. "Adara es una persona a la que yo le he dado por activa y por pasiva en realitys y tengo muy buena relación con ella y me divierto mucho", aseveraba Raquel Bollo. "¿Pero te gustaría como nuera?", insistían. "A mí Adara me encanta y me he reído con ella lo más grande. Pero mi hijo tiene una edad y no me voy a meter en su relación", sentenciaba.