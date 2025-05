Sale a la luz la insospechada relación entre Adara Molinero y Manuel Cortés, tras un chivatazo a 'Fiesta'

Este sábado 10 de mayo 'Fiesta' ha dado una exclusiva: Manuel Cortés y Adara Molinero podrían estar juntos. El programa de Telecinco mostró las pruebas que probarían que el hijo de Raquel Bollo y la que fuera su compañera en 'Supervivientes 2023' habrían iniciado una relación sentimental.

Ha sido Jorge Moreno, uno de los redactores del programa de Emma García, quien ha dado todos los detalles de esta pareja sorpresa. Todo sucedió hace unos días en la Feria de Abril de Sevilla. "Los he pillado yo. Me llaman por teléfono, estoy en un sitio y me dicen 'estas dos personas se están liando ahora mismo'. Lo tengo todo en este teléfono", explica el periodista sobre cómo recibió el chivatazo.

Inmediatamente, dejó lo que estaba haciendo para ir a captar las imágenes de Adara Molinero y Manuel Cortés juntos. Cuando llegó hasta ellos, los captó con su teléfono móvil para, de esta forma, poder mostrar las imágenes en 'Fiesta': "La secuencia es clarísima porque están a esta altura". Esta no sería la primera vez que se les relaciona, ya que ambos mantuvieron un tonteo cuando coincidieron en 'Supervivientes' en el año 2023.

Adara Molinero y Manuel Cortés, muy cómplices en la Feria de Abril

Según explica el redactor de 'Fiesta', "había gente que decía que se habían besado, pero yo no les vi". Aunque lo que sí se puede ver en las imágenes es que Adara y Manuel muestran muchísima complicidad: "La gente se estaba percatando de que estaban muy juntos, que no paraban de reír, que se intercambiaban sonrisas…·".

"Ahí hay rollete", comentan los colaboradores del espacio cuando Jorge Moreno comparte las fotografías. "Tenían muy buen rollo y veía susurros entre ellos", asegura el colaborador. Ante esto, Alexia Rivas se percató de una cosa: "Manuel Cortés es íntimo de Bosco, que es el exnovio de Adara, porque estuvieron los tres juntos en 'Supervivientes'".

¿Qué hay realmente entre Adara Molinero y Manuel Cortés? ¿Acabarán siendo Elena Rodríguez y Raquel Bollo consuegras? Como suele pasar en estos casos, solo el tiempo lo dirá.