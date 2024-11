Manuel Cortés responde alto y claro a la versión de Isa Pantoja por lo que se le atribuye

Este jueves, 28 de noviembre, Manuel Cortés ha acudido a la presentación de la nueva colección de joyas de su madre, Raquel Bollo. Allí, el ex concursante de 'Supervivientes' ha atendido a los medios de comunicación y se ha pronunciado, por fin, sobre el polémico episodio de la manguera que contó Isa Pantoja en '¡De viernes!'.

Según la joven, su hermano Kiko Rivera la dejó en ropa interior en el patio de Cantora, en pleno mes de diciembre, para, acto seguido, rociarla con una manguera. Todo por, al parecer, una pelea tras negarse ella a entregarles el móvil que se había comprado. Manuel Cortés, conocedor de los hechos, ha sido muy claro: "Mi versión de los hechos, si la tengo que dar un día, la daré".

Sin embargo, considera que ahora no es el mejor momento, porque "es algo que no me apetece, no está en mí y creo que ha quedado muy claro mi postura". Además, ha asegurado que la protagonista de eso "es mi prima Isa, no Isa, mi prima Isa". Y que "es algo muy personal y ella ha dejado claro ya varias veces que yo no tengo nada que ver", por lo que "no tengo nada de lo que defenderme".

Manuel Cortés carga contra los colaboradores: "No tienen ni idea"

Además, Manuel Cortés aclara que "hay un dato muy importante" de ese momento, porque "se dice que Isa era menor", pero, ha recordado que "yo también lo era". Sobre su relación con Isa Pantoja, ha dejado claro que "desde 'Supervivientes' no tenemos contacto", aunque insiste en que "no la deseo nada malo". Por tal motivo, "en el futuro le deseo lo mejor". "Cada uno tiene su versión de las cosas. Cada uno tiene sus motivos, siempre respetando la versión que da ella, que es la que lo ha vivido", añade.

De la misma forma que defiende a su prima Isa, lanzaba un dardo a los colaboradores que le culpan a él de ser cómplice de Kiko Rivera en ese momento tan traumático para la joven. "No entiendo que haya ciertos colaboradores, ciertas personas, que en su día renegaban de televisión y que hoy luchan por un puesto, honradamente y que me parece genial, se metan en cosas que no han vivido ni por asomo, que no tienen ni idea", sentencia.

Por último, el joven ha salido en defensa de su madre, Raquel Bollo, tras las críticas recibidas por acudir a '¡De viernes!' a hablar de cosas muy personales de Isa. El artista ha explicado que ella solo se sentó en el programa de Telecinco para dar "su versión. Es la de mi madre, que ella ha vivido y ha vivido mucho". Aunque reconoce que "hay cosas que en ese aspecto desconozco".