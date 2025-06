Anita Williams da la puntilla a Montoya tras su retirada y destapa ahora su gran engaño en 'Supervivientes'

Este 27 de junio, Anita Willams regresó a '¡De viernes!'. En esta ocasión, lo hizo para aclarar los polémicos audios de Montoya filtrados mientras este estaba en 'Supervivientes 2025' y que, según algunas fuentes, habría filtrado su expareja con el fin de perjudicar su concurso. Algo sobre lo que ella ha querido pronunciarse.

En el contenido de esos audios, emitidos en 'Fiesta', se podía escuchar cómo Montoya negaba su amistad con el que ha sido su defensor en el programa después de que este subiese un vídeo de un casting de Anita Williams donde ella hablaba de sus problemas legales en el pasado. Este viernes, la catalana ha querido aclarar si fue ella la que realmente filtró esos audios.

Fue José Antonio León el que le lanzó la pregunta sobre esa supuesta filtración. Algo que ella se apresuró a desmentir: "Te digo que el material yo nunca lo he dejado preparado". Además, contó que, cuando ella salió de 'La isla de las tentaciones', tenía un grupo con "las pocas personas que le defendían en ese momento a los que les envió los audios filtrados posteriormente de Montoya dándole las explicaciones de por qué Vier estaba subiendo cosas sobre su pasado sin saber".

"Ellos me dijeron 'Habla con Montoya y si es su amigo que coja y los borre' porque yo me estaba volviendo a ver con él antes de la emisión de 'La isla'. Y, una vez emitida, me he vuelto a ver con él y siempre hemos estado en contacto aunque no hayamos vuelto", prosiguió explicando Anita Williams.

Anita Williams desmonta a Montoya

Ante esto, Terelu Campos le preguntó si Vier no era verdaderamente su amigo. A lo que la joven respondió: "Lo conoce después de salir de 'La isla', o sea, entre septiembre y octubre". Además, reconoce que le hace "mucha gracia" que se le acuse de haber planeado la filtración de los audios: "Si yo hubiera dejado cosas preparadas, no hubiera dejado eso".

A la pregunta de si existe contenido de ella hablando de Montoya, ella también lo niega: "Para nada digo nada contra él, ni de mi relación. Yo de mi relación no he hablado nunca, ni de él tampoco públicamente, ni voy a hablar nunca. Al final es una persona que he querido y que quiero. Considero que las cosas de casa, se quedan en casa".

Aunque hizo una excepción al destapar en el plató del debate final su affaire con el sevillano en Playa Misterio. Así lo justifica ella: "Sí que es verdad que el otro día en el plató me salió decir eso, pero porque Sandra dijo: 'Hoy vamos a hablar con la verdad', y fue él el que me dijo 'Habla cien por cien con la verdad'. Y yo lo único que hice es contarla".

Anita da su opinión sobre la desaparición televisiva de Montoya

"Habíamos pactado no contar lo que pasó, pero una ya también se cansa", alegó Anita Williams. Asimismo, no comprende la actitud de Montoya ante este tema: "A mí me parece una tontería que lo siga negando". Y dejó claro que "no siento responsabilidad, más bien liberación y un poco de rabia. La gente me está achacando a mí que esté así, pero no es mi culpa ni de lo que pasó en el debate".

A su parecer, la desaparición mediática del sevillano se debe a que ya no se siente tan querido por el público como tras su salida de 'La isla de las tentaciones'. "Se ha encontrado una realidad muy diferente a la que tenía en 'La isla de las tentaciones' y eso influye en el estado de ánimo", concluye.