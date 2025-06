Kike Calleja alerta de la situación real de Montoya al desaparecer por completo tras 'Supervivientes 2025'

Fue el gran protagonista de 'Supervivientes 2025' y todo apuntaba a que podría ser el ganador. Pero Montoya se quedó como tercer finalista y tras su vuelta a España se topó con la realidad y no pasa por su mejor momento anímico. Por ello, el andaluz ha decidido retirarse tras no acudir al debate final del reality. Este viernes, Kike Calleja ha dado la última hora sobre su estado de salud.

La última aparición de Montoya en televisión fue el jueves 19 de junio cuando tuvo un fuerte enfrentamiento con Anita que puso patas arriba la relación entre ellos. Desde entonces, el andaluz optó por trasladarse a Utrera con su familia donde se mantiene al margen de los focos.

En los últimos días, son varios los colaboradores de Telecinco los que han podido hablar con gente del entorno de Montoya y según ellos, el concursante estaría completamente desbordado y agotado mentalmente tras todo lo que vivió en Honduras y todo de lo que se ha ido enterando a su regreso a España.

Este viernes, Kike Calleja ha dado la última hora sobre el estado de Montoya en 'Vamos a ver' después de hablar de cómo se encuentra Anita Williams y como ella y Carmen Alcayde se sentarán en 'De Viernes' y hablarán del andaluz. "El que no lo está pasando nada bien es Montoya que de momento no va a ningún sitio", soltaba de primeras el colaborador después de que en los últimos días se rumoreara con una posible entrevista del de Utrera.

"Se ha especulado con que iba a hablar y no va a hablar, pero es que además no habla con nadie. Creo que la familia lo ha hecho bien, lo ha quitado del medio en un momento en el que él no se encuentra bien, está frágil, vamos a dejar que se recupere y que luego hable", aclaraba por su parte Carmen Borrego antes de que Pepe del Real asegurara que en 'De Viernes' si habían intentado que se sentara a hablar.

"Está totalmente destrozado por dentro", insistía Kike Calleja en 'Vamos a ver'. "Cuando alguien experimenta un pico emocional tan alto, la vuelta a la realidad puede ser muy dura", apostillaba por su parte Carmen Borrego dejando claro que es muy difícil la vuelta de 'Supervivientes' y más con todo lo que tiene montado Montoya.