Mercedes Milá señala todo lo que le está pasando a Montoya al desaparecer tras 'Supervivientes 2025'

Este jueves se cumple una semana de la última vez que vimos a Montoya en televisión. Tras una monumental bronca con Anita Williams en el primer debate final de 'Supervivientes 2025', el andaluz decidió apartarse de los focos e incluso no acudió al último debate. Son muchos los que están preocupados por el estado del de Utrera, entre ellos Mercedes Milá.

Y es que si ha habido una defensora de Montoya durante todo su paso por 'Supervivientes' ha sido la presentadora. La periodista es gran fan del reality de Telecinco y cada año suele comentarlo en sus redes sociales. Este año, no ha dudado en dar su apoyo a la gran estrella del programa con sus luces y sus sombras. Y por ello, ahora que se ha retirado, Mercedes Milá ha querido escribirle una carta abierta.

"Lo mío es de traca. Cuando presentaba 'GH' sentía que los concursantes eran de algún modo mi responsabilidad incluso cuando no estaban ya en la casa. Nos habían dado tanto que lo menos que se merecían era que les escucháramos y, si podíamos, les ayudáramos. Ahora siento algo parecido con un concursante de Supervivientes: Montoya", empieza reflexionando Mercedes Milá en este post de su cuenta de Instagram.



"Él no me ha contado nada de lo que le está pasando pero siento que le vendría bien leer estas palabras", asevera antes de dirigirse directamente al andaluz. "Querido Montoya, escuché arrobada cómo te dirigías a mí en la final de SV dándome gracias y diciéndome que me querías “al son de tus pechos”. Pensando en esas palabras me atrevo a escribir esto", asegura.

La carta abierta de Mercedes Milá a Montoya

Mercedes Milá, que en los últimos meses no ha dudado en hablar de la depresión que sufrió y de la que todavía le quedan secuelas, no duda en decir que la decisión de Montoya de apartarse es la mejor. "Dicen que has desaparecido y yo lo que creo es que has decidido desaparecer para no morir de un ataque de ansiedad. No sabes cómo puedo llegar a entenderte", asevera al respecto.

"En momentos así solo tu familia y amigos más cercanos podrán ayudarte. Ellos no se aprovecharían nunca de tu 'fama' ni pensarían que ahora es el momento de sacar partido a tu 'personaje', o eso creo yo", prosigue diciéndole. "Si me equivoco me enteraré con el paso de los días. Hacer eso sería destrozarte y no puedo pensar que nadie que te quiera llegue a ese punto de maldad", agrega.

Tras ello, la presentadora verbaliza alto y claro lo cruel que puede llegar a ser el mundo de la tele. "La televisión es muy caprichosa y a veces se enamora de personas como tú. No te asustes. Está en tu mano evitar ese daño pero tienes que saber donde están las trampas. Te adularán, te dirán que eres el ganador de Supervivientes, que te han robado el concurso dando la imagen de un chaval llorica y egoísta que no era capaz de ganar ni una prueba. Quizá todo sea verdad pero para mí tú nos has dado algo de más valor: nos has emocionado y nos has hecho sentir", sentencia.

Asimismo, ante los que dicen que Montoya está reventado por no haber sido el ganador, Mercedes Milá es muy clara al señalar que el andaluz tiene un premio más importante que el dinero. "Quizá ese patrimonio no te ha dado los 200k€ del premio pero te aseguro que tienes en tu haber algo muchísimo mas valioso: el amor y el respeto de muchos espectadores que ya no nos olvidaremos más de ti", defiende.

"Todos nosotros ahora queremos que te cuides, que te dejes aconsejar. Sé que algún día nos conoceremos y nos abrazaremos. Espero de corazón que la vida te trate bien y puedas ser feliz como tú nos has dicho tantas veces. Eres 'verdadicidio purito' Montoya y mereces todo lo mejor", concluye la presentadora que regresará en los próximos meses a TVE.