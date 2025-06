Mercedes Milá regresará a TVE con un nuevo espacio de entrevistas con el que recorrerá España al estilo Calleja

Mercedes Milá regresará muy pronto a TVE con un nuevo espacio de entrevistas que llevará por título 'Me meto en un jardín'. Y es que si hay algo que ha demostrado en toda su carrera profesional la periodista es que no tiene miedo de meterse en cualquier jardín.

Producido en colaboración con Zanskar Producciones, responsable también de 'No sé de qué me hablas', el anterior programa que condujo Mercedes Milá en La 1, en este viaje la periodista se moverá en una caravana como hacían Manuel Burque y Quique Peinado en 'Radio gaga' en Movistar Plus+ o Edu Soto y David Fernández en 'Dos de los nuestros', un docu-reality que ofreció el verano pasado Cuatro.

Durante el recorrido, Mercedes Milá conocerá y escuchará de forma espontánea a personajes del mundo rural, y también a los que trabajan y cuidan los jardines extraordinarios que vamos a descubrir en el programa. Así, el espacio podrá recordar también a otros como 'Volando voy', que también es de la productora de Jesús Calleja, o el 'Chester' de Risto Mejide.

El destino final será un espacio natural especial donde hará una entrevista a una persona conocida. A estas alturas de su vida, Mercedes Milá se propone hacer entrevistas en profundidad, alejadas de la actualidad, del ruido, de la ciudad.

Mantendrá conversaciones con calma y en un escenario tranquilo, precioso, en la naturaleza domesticada por el hombre. Pero no nos relajemos. Es Mercedes Milá y resulta imprevisible. Se meterá en jardines, literal y metafóricamente.

Con 'Me meto en un jardín', Mercedes Milá amplía su vinculación con TVE donde ha trabajado en los últimos tiempos tanto con su propio formato ('No sé de que me hablas') como colaboradora en programas como 'El mejor de la historia' o '59 segundos'