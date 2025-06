Imposible decirlo más claro que Mercedes Milá en este minuto ante Sonsoles sobre si Sánchez debe dimitir

'Y ahora Sonsoles' ha dedicado parte de su último programa en Antena 3 a analizar el escándalo que rodea al PSOE. Para ello Sonsoles Ónega ha contado con la intervención de la presentadora Mercedes Milá, quién no se ha mordido la lengua a la hora de dar su opinión al respecto.

La dimisión de Santos Cerdán, ya exsecretario de organización del partido, motivada por las acusaciones sobre supuestas comisiones ilícitas, ha puesto a la formación en el ojo público. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tardó en salir a dar la cara para pedir perdón a los ciudadanos y dejar claro que él era ajeno a todo este entramado.

Sin embargo, muchos desconfían de su versión, aunque otros han mostrado su apoyo al líder de los socialistas. Tal es el caso de Mercedes Milá, quien ha intervenido este lunes en el programa de Sonsoles Ónega para pronunciarse acerca de lo ocurrido, confesando que todo esto le produce una tristeza profunda: "Es una herida a la democracia, muy doloroso".

Mercedes Milá sale en defensa de Pedro Sánchez: "No ha hecho nada"

Pese al sufrimiento que siente la periodista por todo lo que está sucediendo, ella tiene claro que "mientras no se demuestre lo contrario, Pedro Sánchez es inocente". Además, cree que la dimisión no es la solución: "¡Pedro Sánchez no ha hecho nada! No tiene que dimitir porque él no ha hecho nada. Lo que tiene que hacer ahora es trabajar y hacerlo bien. Él no está acusado de nada", sentencia la que fuera presentadora de 'Gran Hermano'.

El motivo de la aparición de Mercedes Milá en 'Y ahora Sonsoles' era para explicar cómo se encuentra después de que confesara el incidente que sufrió cuando visitó el programa hace unas semanas. Nada más pisar el plató, la periodista catalana hizo alarde de su efusividad hacia Sonsoles Ónega. Tanto es así que sufrió un pequeño percance.

Según explicó ella misma en sus redes sociales y ha reiterado este lunes en el espacio de Antena 3, ese día se emocionó tanto al ver a Sonsoles, "tan delgadita, como una niña pequeña casi", que no se pudo contener y la sostuvo en brazos y le hizo "el péndulo". Fruto de esa efusión se rompió una vértebra. "Fractura con hundimiento de la plataforma somática superior…", según dice el diagnóstico médico.

Se dio cuenta unos días después, cuando desde aquella tarde tenía un fuerte dolor en la espalda. Fue al fisio y este le dijo que visitara al médico, que fue el que pudo ver lo que le ocurría. "Ya me encuentro mejor, la verdad, así que no pasa nada", ha dejado claro Mercedes Milá este lunes, para tranquilidad de la presentadora.