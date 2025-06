Críticas a la Telemadrid manipulada por Ayuso tras este rótulo sobre Pedro Sánchez: "Periodismo de mierda"

La comparecencia de Pedro Sánchez este lunes 16 de junio en la sede del PSOE tras la reunión con su ejecutiva ha acaparado la atención de todas las cadenas de televisión. Pero ha sido Telemadrid la que se ha llevado multitud de críticas por su falta de rigor en un nuevo intento de desprestigiar al presidente del Gobierno.

La cadena pública madrileña ha llevado a pantalla un rótulo sacado de contexto mientras Pedro Sánchez respondía a las preguntas de la prensa. Con letras capitales de gran tamaño, Telemadrid consideraba que lo más destacado de la rueda de prensa no es lo que el presidente había dicho, sino un comentario previo al cierre de su comparecencia ante los medios: "Son las cinco y no he comido".

Y es que, la intervención estaba prevista para las 13:00 horas, pero no fue hasta las 16:20 cuando el líder de los socialistas aparecía en la sede de Ferraz (Madrid) y las cadenas de televisión conectaban en directo para emitir su aparición pública. Tras concluir su comparecencia, Pedro Sánchez dio paso a las preguntas de los periodistas. "¿Descarta una cuestión de confianza? Y, por otra parte, ¿contempla hacer cambios en el Gobierno como ha anunciado la renovación en el partido?", quiso saber una de las asistentes.

Las palabras de Pedro Sánchez que Telemadrid utilizó para desacreditarle

El jefe del Ejecutivo respondió con contundencia: "Pues son muy sencillas las dos preguntas. A la primera, sí. Y a la segunda, no". A raíz de esto, otro de los periodistas comentó lo siguiente: "Buenas tardes, presidente. Sobre la pregunta que le ha hecho la compañera, no sé si hemos entendido bien los periodistas la segunda respuesta". Eran las 16:51 horas cuando, el presidente del Gobierno, respondió a esta cuestión: "Por supuesto que sí que lo descarto. Es que ya son unas horas, no he comido y entonces… Discúlpenme".

Minutos más tarde, y ante el aluvión de preguntas de los periodistas, Pedro Sánchez insistió en la hora antes de dar por finalizada la comparecencia: "Son las cinco y no he comido". Pese a las importantes explicaciones que dio el presidente sobre lo ocurrido en los últimos días en su partido, parece ser que, para Telemadrid, lo más reseñable fue esas últimas palabras. Y así se mostró en el rótulo: "Son las cinco y no he comido".

Telemadrid, en un nuevo intento por desprestigiar a Pedro Sánchez, llevó a pantalla un rótulo sacado de contexto de su comparecencia

Críticas a Telemadrid por su rótulo sobre la comparecencia

Como era de esperar, esto ha generado multitud de críticas en las redes sociales. Ya que, como señalaban muchos usuarios de X, una televisión con vocación de servicio público, debería ser más rigurosa.

Telemadrid destacando lo realmente importante 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/c1KyfSv4pV — BĒRNÅR (@BernarGM) June 16, 2025

Cómo de manipuladora será Telemadrid, una cadena pública, que de un comentario inocente cuando respondía a una pregunta en la que se había liado han sacado un faldón. https://t.co/oUb4ay0YqP — Fernando Alcázar (@feralcazar_) June 16, 2025

@telemadrid tu tele pública "de confianza" donde puedes ver las noticias "importantes". https://t.co/X3gBqtsSIs — Héctor Pérez 🏳️‍🌈🇪🇸🌻 (@HectorConH_) June 16, 2025

Telemadrid haciendo periodismo de mierda, otra vez:



"Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada...

...lo que tú sientes, se llama obsesión (por Pedro Sánchez) https://t.co/qo68vtzV6A — Javier / ❤️ / 🌹 (@javycor) June 16, 2025

Otros estaban en el ventorro a las 5 comiendo… https://t.co/ilhdkCkR3K — Susana Guisado🔻 (@susana1986) June 16, 2025

Mazón a las 5 seguía comiendo. 🤷‍♀️🤷‍♀️ https://t.co/6VCVcQgp8w — flori (@flori_18_3) June 16, 2025