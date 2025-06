Mercedes Milá dicta sentencia al pase de Montoya a la final de 'Supervivientes 2025' tras derrotar a Escassi

'Supervivientes 2025' se encuentra a pocos días de su gran final y los finalistas de la edición comienzan a decidirse. El primer confirmado para la etapa final del concurso ha sido Montoya, que tras ganar el collar de líder este domingo se hizo con su puesto de finalista. Y Mercedes Milá, que está comentando activamente el reality en redes sociales, no ha dudado en sentenciar el último logro del sevillano.

Las publicaciones de la que fue presentadora de 'Gran Hermano' en su perfil de Instagram sobre el reality de Telecinco y el concurso del de Utrera son más que habituales. Es por eso que no se pudo perder el gran enfrentamiento del pasado domingo. "Esta tarde estaba viendo una prueba complicada de anoche, con estas dos mujeres que nos arrastran al entusiasmo: mi amiga Sandra Barneda y mi compañera extraordinaria Laura Madrueño", comienza explicando la catalana.

Mercedes Milá sentencia en pocas palabras lo visto de Montoya al convertirse en el primer finalista de 'Supervivientes 2025'

"La prueba se las traía, como las 100 restantes que han ido creando semana a semana los excelentes profesionales que trabajan en 'Supervivientes' y la tensión era absoluta. Han quedado solo dos concursantes enfrentados: Escassi y Montoya", continuó relatando Mercedes Milá ante sus más de 368.000 seguidores en la res social con el mismo entusiasmo que emplea siempre para hablar del concurso.

Y la presentadora no dudó en confesar cómo vivió la victoria de Montoya por encima del jinete, asegurándose su puesto en la recta final. "Cuando Escassi no ha aguantado más y ha caído al agua, mi grito y mi aplauso en la soledad de mi casa ha despertado a Scott que ha dado un brinco y ha empezado a ladrar como un loco. No ha debido entender nada el animalito", recordó la periodista, mostrando su entusiasmo por el triunfo del protagonista de 'La isla de las tentaciones'

"Pero es que el ganador de esta endemoniada prueba ganaba el liderazgo del programa y a una semana de la Gran Final, la inmunidad en las nominaciones", aclaró Mercedes Milá, recordando lo importante que ha sido para el sevillano poder vencer en esta prueba de líder tan decisiva. "Mi Montoya ha ganado un collar de líder en una prueba que requería un aguante físico inverosímil. Qué grandeza y qué aprendizaje nos regala la televisión con un programa como 'Supervivientes'", insistió la comunicadora.

"Me faltan adjetivos para hacerle justicia"

"Qué orgullosa estoy de ganarme la vida con ella. La televisión en manos de profesionales extraordinarios como los que nos regala a diario este formato merecen, para mí, todos los premios posibles. Me faltan adjetivos para hacerles justicia. Lo que sí puedo es darles las gracias non stop, y eso hago a diario", terminó sentenciando, subrayando una vez más su apoyo incondicional a Montoya y su fanatismo por el programa conducido por Jorge Javier Vázquez.