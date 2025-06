La rajada de Joshua Velázquez contra Álex Adrover desmontando su "doble cara" tras 'Supervivientes 2025'

Hace semanas desde que Joshua Velázquez puso punto final a su paso por 'Supervivientes 2025', pero la polémica con sus compañeros parece perseguirlo incluso a miles de kilómetros de Honduras. El diseñador se ha enzarzado en una lluvia de acusaciones con Álex Adrover después de confesar que el actor fue el compañero que más le decepcionó una vez fuera del concurso.

Poco después de regresar a España, el ganador de 'Maestros de la costura' explicó a sus seguidores que "había visto cosas" que para él habían supuesto una enorme decepción con el que fue su compañero de concurso, sin querer entrar en detalles. Sin embargo, cuando al marido de Patry Montero le han llegado estos rumores, él sí ha querido contestar alto y claro al canario.

Álex Adrover confiesa su decepción con Joshua Velázquez y este no se contiene: "Me voy a callar porque como hable..."

"Joshua ha sido una persona con la que empecé durmiendo. Estuve dos meses y medio durmiendo con él y luego se truncó un poco nuestra relación por ciertas cosas que se fueron diciendo sobre mí a las espaldas que yo había dicho de él cuando yo soy una persona que no comenta nada a las espaldas y él lo sabía", ha contestado Álex Adrover en un vídeo para 'Supervivientes' publicado en las redes del programa. Un mensaje al que Joshua Velázquez no ha tardado en reaccionar.

"Yo llevaba un mes y medio durmiendo con él y si yo hubiera dicho cosas por las espaldas él las sabría", sentenció el actor en el clip grabado poco después de su abandono por motivos de salud. "Mejor me voy a callar, porque como hable…", comentó Joshua en la publicación del programa en Instagram antes de estallar en sus stories de la plataforma. "Yo no quería hablar de este tema, lo llevo esquivando toda la tarde, pero si hay que hablarlo, se habla", comenzó explicando.

Visiblemente alterado, Joshua Velázquez se revolvió contra las palabras del actor ante sus seguidores, explicando el motivo tras su enfado. "Él ha sido mi compañero y he convivido con él: ¿tendré yo derecho de comentar y opinar lo que crea conveniente de mis compañeros con los que he estado en un reality", señaló el concursante.

"Para mí ha sido el más falso"

"Y ahora llego a casa y veo en un vídeo en el perfil de 'Supervivientes' que la persona que más le ha decepcionado he sido yo. ¿Yo? Que me he callado la boquita para que él no saliera salpicado en un tema de la isla. Es que hay cosas que cuando las escuchas dices: ¿cómo tienes la cara de decirlo? ¿Cómo los tiene de gordos para decir que le he decepcionado yo?", subrayó el canario ante sus más de 138.000 seguidores en la red social.

Y el ex concursante de 'Supervivientes' no dudó en sentenciar a Álex Adrover por su estrategia en los Cayos Cochinos. "Como jugador y como compañero para mí ha sido el más falso. Él estaba callado y a las espaldas se ha hecho su concurso, que le ha salido bien, pero decir eso cuando eres de los que tienen que callar…", terminó sentenciando el diseñador.