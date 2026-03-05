RTVE anuncia cuál será la ubicación del nuevo programa de Mercedes Milá con la compañía de Jesús Calleja

Mercedes Milá volverá este año a RTVE dos años después de 'No sé de que me hablas'. Antes del verano, la cadena pública ya anunció que la periodista se pondría al frente de 'Me meto en un jardín', un nuevo espacio al más puro estilo 'Volando voy' o 'Radio gaga' en el que se meterá en jardines y viajará en una caravana.

Desde entonces nada habíamos vuelto a saber de este proyecto y ni sabíamos en qué cadena se iba a emitir. Sin embargo, ahora RTVE, ha revelado que el nuevo formato de Mercedes Milá de la compañía de Jesús Calleja, Zanskar Producciones, se emitirá en La 2 y no en La 1 como su anterior proyecto.

De esta manera, Mercedes Milá se suma a la familia de La 2 junto a otras nuevas incorporaciones como las de Iñaki Gabilondo ('La gran aventura de la lengua' y 'El Exilio'), Pablo González Batista y Susana Castañón ('Sukha'), Loles León ('Zero Dramas') y Joaquín Reyes ('Aprobado en historia') así como otras caras ya consolidadas de la cadena como Jordi Hurtado, Rodrigo Vázquez, Aitor Albizua o Jesús Cintora.

De hecho, Mercedes Milá forma parte de la nueva promo que ha lanzado La 2 con todas sus nuevas caras y gracias a la que hemos conocido que su nuevo formato, 'Me meto en un jardín' se emitirá en La 2. Una promo que demuestra el gran momento que atraviesa La 2 después de haber cerrado el mes de febrero con su mejor mes de febrero en 16 años con un 3,2% de cuota.

La familia de @la2_tve al completo🥹



¡La 2, todas tus caras!✨ pic.twitter.com/9WVJ89Y8RM — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 4, 2026

Así es 'Me meto en un jardín', lo nuevo de Mercedes Milá en TVE

Producido en colaboración con Zanskar Producciones, responsable también de 'No sé de qué me hablas', el anterior programa que condujo Mercedes Milá en La 1, en este viaje la periodista se moverá en una caravana. Durante el recorrido, conocerá y escuchará de forma espontánea a personajes del mundo rural, y también a los que trabajan y cuidan los jardines extraordinarios que vamos a descubrir.

El destino final será un espacio natural especial donde hará una entrevista a una persona conocida. A estas alturas de su vida, Mercedes Milá se propone hacer entrevistas en profundidad, alejadas de la actualidad, del ruido, de la ciudad. Mantendrá conversaciones con calma y en un escenario tranquilo, precioso, en la naturaleza domesticada por el hombre.

Y como es Mercedes Milá y es completamente imprevisible, la periodista se meterá en jardines y no solo de la forma más literal, sino también metafóricamente.