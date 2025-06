Mercedes Milá impacta al revelar lo que le ocurrió en el programa de Sonsoles Ónega: "Era difícil de aguantar"

Hace justo un mes que Mercedes Milá visitó el plató de 'Y ahora, Sonsoles' el pasado 14 de mayo para abrirse en canal con Sonsoles Ónega. La periodista se emocionó al hablar de su depresión y recordó a los grandes amores de su vida. Sin embargo, hay que algo que sucedió y que pasó desapercibido.

Ha sido ella misma la que revelado el percance que sufrió nada más entrar en el plató de Antena 3. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde se ha sincerado con sus seguidores. "Hoy tengo que contaros la verdad: seguramente alguno me visteis en 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3. Entré al plató para la entrevista tan contenta y no se me ocurrió nada mejor que coger a Sonsoles Ónega en brazos y zarandearla como si fuera un péndulo", ha empezado recordando.

"Ya en esos instantes noté un tirón anormal en la columna, zona lumbar, pero no quise hacer ni caso", ha explicado Mercedes Milá, que quiere dejar claro que Sonsoles le hizo "una entrevista preciosa". Pero "el dolor iba en aumento", así es que decidió ir al médico. Gracias a una resonancia, descubrió que había sufrido una "fractura-hundimiento aguda de la plataforma somática superior".

Mercedes Milá se responsabiliza de sus actos: "Por hacerme la graciosa"

"El dolor ya era difícil de aguantar y solo las pastillas analgésicas aliviaban mi pobre vértebra", ha lamentado la que fuera presentadora de 'Gran Hermano'. Desde entonces, se ha sometido a un avanzado tratamiento para regenerar la zona rota. Aunque todavía tiene que esperar unos días para saber si su lesión se ha curado del todo o todavía no.

Antes de finalizar su post, Mercedes Milá aclara que "Sonsoles no sabe nada de toda esta peripecia". "Pensará que estoy como una cabra por meterme en semejante berenjenal", ha ironizado la comunicadora, pero, según ha reconocido, le pudo "la tentación de hacerme la graciosa. En el pecado llevé la penitencia", concluye, haciéndose responsable de sus actos.