El 'tierra trágame' de Sonsoles Ónega tras su metedura de pata con Melani García: "Es culpa de mi equipo"

Este vienes 6 de junio, Sonsoles Ónega ha recibido la visita de Melani García. La concursante más joven de la historia de 'Tu cara me suena' acudió a 'Y ahora Sonsoles' para promocionar el programa que esa noche se emitiría en Antena 3, y que volvió a arrasar en audiencias. Sin embargo, antes de hacer su entrada en el plató, la presentadora tuvo un lapsus garrafal con la joven.

"La están viendo ustedes, es Melody", ha espetado Sonsoles Ónega, que rápidamente ha sido corregida por sus compañeros. "Melani, de 'Tu cara me suena'", ha corregido la periodista, anunciando que la cantante estaría al final de la entrega de este viernes. Pero, al llegar el momento de presentarla para que entrara al plató, la comunicadora ha vuelto a cometer el mismo error.

Visiblemente abochornada, se llevó las manos a la cabeza. "No pasa nada, yo respondo", contestó la joven, quitándole hierro al asunto. Incluso se ha atrevido a hacer el famoso "helicóptero" de Melody. Aunque la cantante no se lo ha tomado a mal en absoluto, sino todo lo contrario, la conductora del magacín le ha explicado que tiene "un problema muy serio con los nombres".

Sonsoles Ónega culpa a su equipo del error con Melani

"Ya me empiezo a preocupar. El lunes pido hora en el neurólogo, porque esto ya es una cosa…", ha intentado justificarse Sonsoles Ónega, quien no ha dudado en echar la culpa a sus compañeros. "Todo es culpa de mi equipo, que me han dicho que te iba a llamar Melody y ya en mi cabeza se me ha quedado", ha concluido la presentadora.

Ya en el plató, Melani García, una de las grandes favoritas para ganar la actual edición de 'Tu cara me suena', explicó como ha llevado eso de compaginar las grabaciones del programa con los exámenes de la PAU. "Estoy libertada, muy contenta. Estuve estudiando muchísimo, compaginándolo con 'Tu cara me suena'. Creo que me ha ido bien. Tengo que esperar las notas, pero estoy contenta", ha explicado la cantante, de 17 años.

Aunque compaginar ambas cosas no le ha resultado nada fácil, como así ha reconocido ella misma: "Siempre me llevaba la mochila para ir adelantando deberes y estudiando". Sonsoles Ónega ha puesto en valor la madurez de la joven. Algo que ella ha achacado a sus padres: "Mis padres siempre me han inculcado los valores de que lo primero van a ser los estudios. Estoy feliz de que cantar sea mi trabajo, peros siempre lo primero los estudios", ha dejado claro.

Entre risas, Melani ha reconocido que le sorprendió que la gente le reconociese en la PAU: "No tengo en la mente que la gente vea 'Tu cara me suena'. Estaba estudiando y venían niñas que me reconocían. Incluso profesoras que acompañaban a los alumnos se sacaban fotos conmigo".