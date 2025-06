Sonsoles Ónega verbaliza de este modo tan claro lo que piensa de las audiencias de 'La familia de la tele'

TVE y Telecinco han renovado sus tardes en los últimos meses pero la auténtica reina de la franja es Sonsoles Ónega. Y es que aunque 'Y ahora Sonsoles' ha vivido momentos difíciles también en audiencias cerró el mes de mayo con su mejor dato desde junio de 2024 con un 10,9% de media y 789.000 espectadores.

En este último mes, 'Y ahora Sonsoles' ha tenido que enfrentarse a la llegada de 'La familia de la tele' a TVE. No obstante, tras los últimos cambios de La 1, el magacín presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand solo se enfrenta ya apenas durante 15 minutos con el de Sonsoles Ónega.

En una entrevista en El Periódico, Sonsoles Ónega se pronuncia sobre si temía la llegada del equipo de 'Sálvame' a las tardes de La 1. "Más que preocuparme, me ocupa, porque además me resta tiempo. Como somos rivales, luego tengo que ver qué han hecho", empieza diciendo.

En ese sentido, Sonsoles asegura que intenta ver los programas de la competencia siempre que puede. "Intento verla, aunque sea rápido. Tienes que saber contra quién te estás jugando los cuartos de tu equipo, y los míos, así que estoy muy atenta a lo que hace todo el mundo. Desde que empezamos estamos cambiando y casi como inaugurando temporadas cada poco tiempo. Cada cambio nos obliga a reforzarnos y, sobre todo, a mirar con más atención lo que hacen los demás", asevera al respecto.

Al preguntarle por las audiencias de 'La familia de la tele' que no están siendo las esperadas, Sonsoles Ónega no duda en decir que en televisión "nunca puedes estar tranquilo porque el espectador te reduce a la nada con un 'click' del mando a distancia". "Yo creo que el espectador que se va es el espectador que no vuelve. Además, somos un equipo que tiene cierta tendencia a la autoflagelación, y me incluyo en la ecuación. Acabo diciendo: que el datazo conseguido no esconda que nos equivocamos en esto y aquello", recalca.

Sonsoles Ónega habla también del regreso de Ana Rosa a las mañanas

Asimismo, la presentadora de Antena 3 reconoce que han sido unas temporadas de infarto con tantos cambios en las tardes. "Los cambios que ha experimentado la franja desde hace ya tiempo, pero singularmente en esta temporada, han sido de cardiograma, interpretable con infarto. Porque te obliga también a diseñar el programa en función de lo que hace la competencia. Cada parrilla acaba afectando a la tuya, desde la colocación de la publicidad, de los temas...", comenta.

"Y nosotros competimos contra formatos muy distintos: series españolas que me encantan, porque la industria de la ficción es una maquinaria generadora de riqueza, el programa de testimonios de Jorge Javier, el contenedor que ahora ha vuelto a cambiar y 'El cazador stars'... Todo eso nos afecta. Son pequeños terremotitos que nosotros sentimos. ¡Es que no hay una temporada tranquila!", sentencia al respecto.

Por último, cuando le cuestionan si se quedó más tranquila cuando supo que Ana Rosa volvía a las mañanas y dejaba por tanto de ser su rival en las tardes, Sonsoles Ónega no se lo piensa. "No sé si tranquila es la palabra, porque nosotros estábamos haciendo el mismo programa que hacíamos antes de que las tardes de Telecinco cambiaran. Lo observé como lógica espectadora de lo que pasa en las tardes", concluye.