Una invitada de Sonsoles Ónega se planta y rechaza responder una comprometida pregunta: "No lo voy a decir"

'Y ahora Sonsoles' abordaba este miércoles el caso de una joven que pudo haber muerto por haber consumido unas pastillas para adelgazar. Así, el espacio de Sonsoles Ónega destapaba el caso de estos adelgazantes ilegales que son extremadamente peligrosos.

Para hablar de este truculento asunto, Sonsoles Ónega recibía en plató a Débora López, una joven de 20 años que ha estado a punto de perder su vida por culpa de estos fármacos. "Vi las pastillas en TikTok y decían que con ellas se perdía peso. Es verdad que se perdía, pero después recuperé el doble de peso", empezaba explicándole.

Tras ello, Sonsoles Ónega quiso saber cuánto pesa ahora. Sin embargo, la invitada se negó a responder a esa pregunta. "¿Cuánto pesas ahora hija?", le cuestionaba Sonsoles. "Eso..", contestaba ella. "No se dice", apostillaba Sonsoles dándose cuenta de su error. "Yo no lo voy a decir", aseveraba Débora. "Pues bien, no lo digas claro que sí, reaccionaba la presentadora.

No obstante, Débora si que confesaba que llegó a perder cinco kilos cuando empezó a tomarse estas pastillas aunque luego con el efecto rebote recuperó diez kilos al poco tiempo. Pero lo peor vino con las secuelas que le dejó. "Tenía la boca seca, más de lo normal, y estaba que me subía por las nubes y yo soy una persona tranquila. Una noche no podía dormir y me desperté con alucinaciones", le relataba la invitada.