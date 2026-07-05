La seria advertencia de Belén Esteban sobre su regreso a la televisión: "Va a sorprender mucho, será como las Fallas de Valencia"

Tras varios meses alejada de la televisión, Belén Esteban ha reaparecido públicamente este sábado, 4 de julio. Lo ha hecho durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+, donde se ha subido en la carroza de Dulceida y en donde ha sido abordada por los reporteros allí congregados, expectantes por conocer cómo le va la vida tras este tiempo de ausencia mediática.

En declaraciones para Europa Press, Belén Esteban ha reconocido que, después de estos meses de descanso, tiene ganas de volver a dar guerra. Su último proyecto televisivo fue el talent culinario 'Top Chef: Dulces y Famosos', de TVE, donde sorprendió con sus dotes como repostera. En la cadena pública también estuvo colaborando en 'La familia de la tele' e hizo alguna aparición esporádica en 'La Revuelta' de Broncano.

"Llevo descansando unos meses. El año sabático ya se va acabando", ha explicado al citado medio. "¿Te veremos pronto?", ha querido saber el reportero sobre su futuro televisivo. Sin querer responder si sí o si no, la colaboradora lanzó una advertencia: "Cuando vuelva, van a ser las Fallas de Valencia sin ser 19 de marzo. Voy a contar la verdad de mi vida, de lo de otros no. Pero es que en mi vida hay mucha gente que molesta".

Belén Esteban pretende contar la historia de su vida: "Va a sorprender mucho"

Belén Esteban en la manifestación del Orgullo 2026.

Eso sí, dejó claro que en estos momentos está pletórica: "Yo estoy muy feliz, pero quiero contar mi historia como siempre he hecho". "¿Va a sorprender?", le ha preguntado el reportero. "Sí, va a sorprender mucho", ha sentenciado ella. ¿Se marcará Belén Esteban un Rocío Carrasco protagonizando una docuserie sobre su vida? ¿Contará su historia de amor con Jesulín de Ubrique y su mala relación con los Janeiro? Hay muchas preguntas que están en el aire y de las que, por el momento, no tenemos respuesta.

Durante su participación en 'Top Chef', Belén Esteban ya anunció que, tras su paso por el concurso, haría un parón televisivo para descansar, aunque dejó la puerta abierta a regresar en un futuro. Un futuro que, todo parece indicar, está cada vez más próximo. "Llevo 26 años sin parar. Me merezco este descanso y la gente también. La gente me echará de menos, y yo a ellos también", confesó, entre lágrimas, en el reality presentado por Paula Vázquez.