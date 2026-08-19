RTVE cambia su estrategia de programación los domingos y apuesta por esta aclamada ficción como sustituta de Mercedes Milá

La 2 despidió la primera temporada de 'Me meto en un jardín', el programa de entrevistas de Mercedes Milá, el pasado domingo. Tras su final, RTVE ha decidido dar un giro radical en su estrategia de programación y apostar por una ficción internacional para dicha noche con el estreno de 'La amiga estupenda'.

Así, tras una intensa promoción durante todo el verano de esta aclamada ficción italiana basada en la saga de novelas 'Dos amigas', de Elena Ferrante La 2 ha puesto fecha a su estreno. Será este domingo 23 de agosto a partir de las 22:00 horas. Además también se podrá ver de forma completa en RTVE Play.

De esta manera, después de que en los últimos meses se haya apostado por entretenimiento para la noche de los domingos en La 2 con 'Me meto en un jardín' con Mercedes Milá y otros formatos como 'Zero dramas' con Loles León así como 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez, ahora la cadena confía en la ficción en una noche que durante años también estuvo copada por cine con 'Versión española'.

'La amiga estupenda' es una producción que se emitió con gran éxito de crítica y público en la RAI y HBO y que ahora llega a La 2 como parte de la apuesta por grandes ficciones europeas en RTVE, a la que se sumará también la emisión de 'Toda una mujer' en el prime time de La 1 y más adelante de 'La Storia'.

📺 La serie que paralizó Italia y que no te puedes perder.



Descubre la fascinante historia de Lila y Lenú en ‘La amiga estupenda’, adaptación de la obra de Elena Ferrante, este domingo, a las 22.00 h, en @la2_tve



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Así es 'La amiga estupenda'

Imagen de 'La amiga estupenda'

La historia está contada por el personaje de Elena que, en su madurez y ante la noticia de la desaparición de Lila, empieza a recordar esta amistad que tanto la marcó. Comienza en la década de los 50, cuando dos niñas muy diferentes se conocen jugando en un popular barrio napolitano. Acaba de nacer una amistad destinada a durar toda una vida.

Un inquietante misterio envuelve toda la trama, en la que las contradicciones de los personajes marcan el devenir de sus vidas y los sentimientos de las protagonistas, que se mueven del afecto a la rivalidad, los celos, la lealtad y la traición.

Marguerita Mazzucco y Gaia Girace interpretan a Elena y a Lila en su etapa adolescente y adulta, mientras que Elisa Del Genio y Ludovica Nasti dan vida a los personajes de niñas. En la última temporada, las actrices protagonistas son Alba Rohrwacher como Elena e Irene Maiorino como Lila.

A su alrededor, un amplio elenco da vida al resto de personajes, incluidos algunos rostros conocidos por la audiencia de RTVE, como Dora Romano (por 'Imma Tataranni') o Antonio Milo (por 'El paraíso de las señoras').