Telecinco enseña el logo del concurso 'Rueda la Letra', con 'El Rosco' como elemento vertebral y una clara diferencia sobre 'Pasapalabra'

Cada vez queda menos para que 'Rueda la letra', el nuevo concurso que prepara Telecinco con 'El Rosco' como elemento principal llegue a la cadena. Ahora, Mediaset ha dado un paso más allá al registrar el logo que utilizará el programa que presentará Carlos Sobera.

Así, si hace unos días la cadena registraba en la Oficina de Marcas y Patentes hasta ocho marcas que podrían ser las que utilicen para denominar algunas de las pruebas del concurso así como al propio 'Rosco', ahora Telecinco ha hecho lo propio al inscribir el logo que da imagen al nuevo concurso.

De esta forma, Mediaset ha registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas la apertura del expediente con la marca de 'Rueda la letra' y su imagen gráfica, que todavía se encuentra en estado de tramitación, tal y como ha verificado El Televisero tras lo avanzado por el usuario Adrián Vega en "X".

El diseño elegido por Mediaset y Bulldog TV para 'Rueda la letra' va al grano y sitúa a El Rosco como el principal elemento dejando claro a la audiencia que la célebre prueba de 'Pasapalabra' regresa a Telecinco siete años después de que el Tribunal Supremo obligara al cese del célebre concurso.

Esto supone además un gran cambio con respecto a los logos que tuvo 'Pasapalabra' en su etapa en Telecinco. Y es que en las diferentes temporadas del concurso que presentó Christian Gálvez, la cadena nunca utilizó a El Rosco como componente vertebral como si hizo Antena 3. En su caso, Mediaset optó por bolas con letras en color rojo y azul.

Asimismo, si cabe señalar una significativa diferencia con respecto a 'Pasapalabra'. Y es que en este caso 'Rueda la letra' ha seleccionado nuevos colores como el azul y el color magenta/fucsia para sus letras. Con ello, se prevé que sean estos tonos los que predominen en la cabecera y en la línea gráfica y el decorado del plató. Eso sí, no necesariamente este cambio de colores tiene por qué afectar a que los pigmentos "verde" y "rojo" para simbolizar los aciertos y los fallos tengan por qué no mantenerse en 'Rueda la letra'.

Diferencia entre el logo de 'Rueda la letra' y los que tuvo 'Pasapalabra' en Telecinco y Antena 3

Las marcas registradas por Telecinco para 'Rueda la letra'

Como recogíamos en este otro artículo, Mediaset también ha registrado en la OEPM ocho marcas relacionadas con 'Rueda la letra'. Entre algunas de las marcas registradas vemos tres que podrían ser la forma con la que denominar a partir de ahora a 'El Rosco' pues cabe recordar que esta marca está registrada por ITV Studios, la productora de 'Pasapalabra', por lo que Telecinco no podrá hacer uso de ella. Y como solución, el grupo parece haber encontrado una solución. Así, los tres títulos registrados que estarían entre las opciones que baraja Mediaset para nombrar a la prueba estrella son 'La rueda', 'La rueda de las letras' y 'La rueda de las palabras'.

Por otro lado, Mediaset y Bulldog TV llevan trabajando durante todo el verano en el proceso de elaboración de la mecánica de 'Rueda la letra'. Y es que aunque tienen los derechos de 'El Rosco', el programa tiene que atraer al público y tiene que alejarse de las pruebas que vemos en 'Pasapalabra' si no quieren que ahora sean Atresmedia e ITV Studios quienes les denuncien por plagio después de que MC&F y Mediaset hayan presentado una demanda contra ellas por el gran parecido de 'AlaZ' con 'El Rosco'.

Y a la espera de conocer en qué consistirán todas estas pruebas que antecedan al reto final con 'El Rosco', Telecinco ha registrado también otras marcas que parecen ser las elegidas para denominar a todos esos juegos que formarán parte de 'Rueda la letra'. Algunos de ellos pueden dar pistas sobre que una de las pruebas será musical como 'La pista musical' de 'Pasapalabra'. Se trata de 'Con dos palabras', 'Palabras que dan la nota', 'Sin palabras', 'Palabras ocultas' y 'Primeras palabras'.