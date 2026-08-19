El surrealista momento que se capta en 'La Hora de La 1' con un afectado del terremoto de Granada promocionando Antena 3

'La hora de La 1' ha firmado uno de los momentos televisivos más sonados de la jornada con su cobertura a pie de calle de los recientes terremotos en Granada. El espacio conducido por Silvia Intxaurrondo conectaba en directo con un ciudadano para conocer su experiencia durante las últimas horas marcadas con los temblores cuando este confundió el espacio de TVE con uno de Antena 3.

Con el foco aún puesto en Granada tras otros 6 nuevos terremotos, el matinal de TVE arrancaba este miércoles conectando con su reportera desplazada en la capital de la provincia. "Estos terremotos se han producido desde las 9 de la noche, el de mayor intensidad fue a las 10:30, de magnitud 3,4. Ese prácticamente lo sintió toda la ciudad", ha comenzado explicando la periodista.

Así, la corresponsal de 'La hora de La 1' avanzaba por una de las calles de la ciudad en busca de testimonios. "Estaba bastante nervioso, dije verás que va a pegar un estallido. Y efectivamente", comentaba un espontáneo antes de que la reportera pasase el micrófono a un ciudadano que revolucionaría la emisión con su inesperada respuesta.

'La hora de La 1' vive una inesperada confusión durante la cobertura en directo de los terremotos en Granada

"A las 11:30 o así, pegó un viaje... Yo estaba en el sillón viendo la tele, Antena 3 por supuesto e hizo ¡bum! y pegó el viaje", comentaba el entrevistado, ignorando que se trataba de una conexión en directo para un espacio de Televisión Española. Un desafortunado apunte que la periodista ha esquivado rápidamente señalando la situación de los edificios tras los temblores e indicando en la vivienda donde el espontáneo se encontraba durante el seísmo.

"En el terremoto de ayer se cayó toda la parte superior de este edificio de cinco plantas", comentaba la reportera de 'La hora de La 1' mientras el cámara mostraba las inmediaciones llenas de escombros. "Yo estaba en la calle, estaba muy nervioso pero yo he dormido", aseguraba el espontáneo antes de que la periodista diese la conexión por finalizada sin hacer referencia ni corregir el traspié del entrevistado.