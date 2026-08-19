'Valle Salvaje', avance del capítulo 469 del jueves 20 de agosto: el pacto para desenmascarar a Dámaso en la serie de RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso amenaza a don Juan con hacer todo lo posible para que no pueda vender una hogaza de pan en lo que le queda de vida sino le cuenta quién fue la persona que negoció en nombre de los Gálvez de Aguirre el encargo del trigo.

Paralelamente, Mercedes le deja claro a Dámaso que su desfachatez no deja de sorprenderla y él le confiesa que no entiende su actitud hacia él en los últimos días y ella le recuerda que le amenazó de muerte. Mientras, Rafael le pregunta a Rosalía si cree que es un buen duque.

Manuela cita a Braulio y no duda en darle un tortazo después de haber hablado con su padre sobre su relación con Alejo. Por su parte, Enriqueta advierte a José Luis con que sabe muchos secretos suyos y de otros miembros de la familia y que recuperar el título no lo librará de su deuda.

Bárbara le confiesa a Mercedes que tienen escondido a un bebé en su alcoba y se sorprende al saber que Victoria lo sabía y no le había comunicado nada. Pero además Luisa va más allá y le confiesa quién es esa criatura. Y es que tanto Luisa como Bárbara quieren actuar rápido sabiendo el peligro que representa Dámaso y por ello no dudan en pedirles ayuda tanto a Mercedes como a Victoria.

Luisa y Pedrito en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso les anunciaba a Victoria y Mercedes que don Juan ha sido el que ha hecho el encargo de trigo a los Gálvez de Aguirre pero quiere saber quién ha sido el mediador y les pedía que le ayuden a saber quién es el que está detrás de todo.

Don Hernando le hacía ver a su hija Manuela que si quiere seguir en el Valle tiene que comprender cuál es su lugar y cuál es el de Alejo pues no está dispuesto a que vuelva a pasar lo que pasó con Leonardo. Y después, no dudaba en preguntarle a Braulio por si ha pasado algo entre su hija y su primo.

Nicolás le proponía a Atanasio celebrar el éxito de su negocio de colonias y su amigo le seguía la corriente asegurando que Matilde no tiene por qué saber a dónde van. Todo mientras la mujer les escuchaba desde el otro lado de la puerta. ¿Qué están tramando?

José Luis le sugería a Rafael que se de por vencido y le devolviera el ducado porque si se niega todo el mundo acabará sabiendo que en el ducado se aceptan limosnas.

Petra se presentaba en la Casa Grande y Luisa le pedía que se vaya de allí pero la partera solicita hablar con ella y con Bárbara y contarles toda la verdad sobre lo que pasó en el parto de Adriana y suplicarles su perdón tras confesar que fue Dámaso quién encargó el secuestro del hijo de Adriana y no Victoria cómo habían creído hasta ahora.