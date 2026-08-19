El 'Telediario' de TVE con Alejandra Herranz se va a negro en Cataluña por un grave error de continuidad

Los espectadores catalanes que han visto este miércoles el 'Telediario 1' con Alejandra Herranz se han llevado un gran susto al ver como el informativo se cortaba cuando la señal se iba a negro tras saltar la cortinilla del informativo territorial.

Todo se ha producido prácticamente al arrancar el informativo cuando Alejandra Herranz conectaba con la enviada especial de TVE a Ceuta para conocer la última hora sobre la situación en la ciudad autónoma con respecto a las inmigrantes menores no acompañadas que van a ser distribuidas por la península.

"Trasladar con urgencia a 500 niñas migrantes de Ceuta a la península. Esa es ahora mismo la prioridad del gobierno. Según su plan, reubicarían a las menores, pero la tutela la mantendría la ciudad de Ceuta y no pasaría a las comunidades que reciban a esas menores", ha empezado explicando Alejandra Herranz al comienzo del 'Telediario 1'.

Tras ello, la presentadora ha conectado con la reportera María Moreno para conocer todos los detalles. "Un espacio más seguro que visitaron ayer las ONG. De momento, las niñas han empezado a trasladarlas a espacios como este", ha seguido relatando la periodista.

Justo en ese instante, en la desconexión de Cataluña, ha saltado la cortinilla del informativo territorial y la señal se ha ido a negro durante unos segundos. Tras volver a saltar esa cabecera, se ha emitido una promoción de La2Cat, que se ha quedado a medias una vez el equipo de continuidad de RTVE en Cataluña ha solucionado los problemas.

De esa forma, tras casi 50 segundos sin señal, los espectadores de Cataluña han podido seguir disfrutando del 'Telediario 1' y de la crónica de la reportera María Moreno desde Ceuta con total normalidad como si nada hubiera sucedido.

Un error de continuidad que se ha sumado a los problemas que ya hubo este martes durante la emisión de una publicidad en 'Directo al grano' cuando se escuchaban las promos de La 1 pero la imagen correspondía al Canal 24 horas.

Algo que no ha pasado desapercibido para algunos en redes. Así, Joan Torreblanca que trabaja como productor en los Servicios Informativos de RTVE no ha dudado en tachar de "grave error" lo sucedido al dejar claro que la emisión del 'Telediario' es algo demasiado sensible como para cometer este tipo de fallos.

Caída en la continuidad de RTVE en Cataluña que ha cortado a la mitad el Telediario y ha saltado la cortinilla del informativo territorial y parte de una promo



Han estado rápidos en continuidad recuperándolo pic.twitter.com/nDv0hrKmjS — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) August 19, 2026