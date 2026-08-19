'Sueños de libertad', avance del capítulo 630 del jueves 20 de agosto: el hundimiento de Begoña y el plantón de Marta

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales con la vuelta de Bianca y lo que puede suponer para la relación de Marta y Fina y el vuelco en las relaciones de Andrés y Valentina así como la de Tasio y Paula.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', la hernia que padece Pablo se agrava debido a los últimos disgustos que se ha llevado por culpa de su relación con Marisol y Nieves se preocupa por él y le insiste para que se someta a un chequeo médico y aunque Miguel también trata de convencerle, él se niega.

Valentina y Andrés acuden a la merienda en casa de Begoña y Gabriel para pasar tiempo con Julia. La velada es todo un éxito y ambos se muestran felices por la actitud de la niña con ellos. Mientras, Begoña sufre al ver que el amor de su vida está feliz en su nueva relación con Valentina y es cada vez más difícil poder ocultar sus verdaderos sentimientos.

Doña Clara le hace una inesperada petición a Fina al tratar de que sea ella quién convenza a Marta de que acepte el cargo de presidenta de la fundación a nombre de Pelayo, mientras la fotógrafa intenta hacerle ver a la mujer que quizás su pareja tiene otras preocupaciones y ella le hizo ver que no estaría a la altura de ese trabajo. Tras su conversación, doña Clara le propone una alternativa para conseguir que Marta acepte presidir la fundación pero ella no sabe cómo reaccionar.

En la fábrica, crecen las preocupaciones por cómo puede afectar la huelga de transportistas en Francia. Además, Gabriel y Marta discuten por las medidas para incentivar las ventas de los perfumes produciéndose un tenso enfrentamiento porque el director se niega a aceptar todas las propuestas de los De La Reina y Marta no duda en plantase. Después, Nieves no duda en visitar a Gabriel para confrontarle por todo lo que ha hecho con su marido y le deja claro que no le tiene ningún miedo.

Eduardo y Roque vuelven a quedar para que el joven pueda seguir obteniendo respuestas a sus grandes incógnitas. El joven le pide a su padre poder leer la carta que le dejó Federico antes de morir y el chófer trata de evitar que descubra que su hermano le pidió que nunca le revelara a Roque que era su verdadero padre.

Y en la tienda, cuando Valentina propone ir juntas a celebrar que han terminado todo el trabajo, Claudia se niega volviendo a demostrar su desplante hacia Paula. Y después, la joven le cuenta a Tasio lo sucedido mientras Valentina le muestra su malestar a Claudia por su actitud. Por último, Damián les ofrece a sus hijos una alternativa con respecto a sus preocupaciones por la huelga en Francia, les hace ver que quizás esto es una oportunidad para poder relanzar la marca de Perfumerías De La Reina y les pide que no se rindan.

Fina y Bianca en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta y Andrés ponían al corriente a Digna de los problemas en las ventas de los perfumes y a su tía se le ocurría una idea para recuperar el prestigio de la marca: organizar un evento con las clientas más influyentes para convencerlas de que los perfumes siguen siendo efectivos.

Pablo recibía una mala noticia: Manuel Castañeda le anunciaba que la Caja de Ahorros de Tarragona ha decidido prescindir de sus servicios como asesor financiero a raíz de su relación con Marisol. Después descubría que ha sido Gabriel el que le confirmó que los rumores de su infidelidad eran ciertos y se enfrentaba con él dejándole claro que es la peor calaña. Después, le revelaba todo lo sucedido a Damián y decidía seguir sus consejos de contarle toda la verdad a Nieves.

Eduardo volvía a citarse con Roque. El encuentro servía para que el chófer le dé explicaciones sobre por qué abandonó a su madre y la verdadera razón por la que Federico terminó casándose con ella. La revelación provocaba que el joven entienda mejor toda la situación y toda la verdad sobre su infancia. Tras ello, Eduardo le pedía poder retomar su relación. Por su parte, Mabel continuaba volcada en el trabajo que debe realizar para el curso de decoración y cometía un descuido en la cantina.

Digna seguía con los preparativos del evento con las mejores clientas de la tienda y Doña Clara salía a su rescate al ver que no está teniendo éxito con algunas de ellas tras el rechazo de la duquesa de Valdezarza y ponía a su disposición sus mejores contactos. Mientras, en la casa grande, Bianca seguía avanzando en su retrato de Digna, y Fina se desahogaba con la pintora sobre sus problemas con Marta.

Begoña advertía a Andrés sobre la inminente invitación de Julia a su casa, y él decidía invitar a Valentina para que le acompañe y así pueda conocer mejor a su sobrina. Un giro de guion inesperado que provocaba que a Begoña le vuelvan los fantasmas y los celos sobre sus verdaderos sentimientos hacia su cuñado. Mientras, Gabriel le pedía a Beatriz que actúe de espía y le revele todo lo que pase entre su mujer y Andrés.