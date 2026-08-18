'Sueños de libertad', avance del capítulo 629 del miércoles 19 de agosto: el despido de Pablo y el sufrimiento de Begoña

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho sus tramas están que arden con la vuelta de Bianca y lo que puede suponer para la relación de Marta y Fina y el vuelco en las relaciones de Andrés y Valentina así como la de Tasio y Paula.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta y Andrés ponen al corriente a Digna de los problemas en las ventas de los perfumes y a su tía se le ocurre una idea para recuperar el prestigio de la marca: organizar un evento con las clientas más influyentes para convencerlas de que los perfumes siguen siendo efectivos.

Pablo recibe una mala noticia: Manuel Castañeda le anuncia que la Caja de Ahorros de Tarragona ha decidido prescindir de sus servicios como asesor financiero a raíz de su relación con Marisol. Después descubre que ha sido Gabriel el que le confirmó que los rumores de su infidelidad eran ciertos y se enfrenta con él dejándole claro que es la peor calaña. Después, le revela todo lo sucedido a Damián y decide seguir sus consejos de contarle toda la verdad a Nieves.

Eduardo vuelve a citarse con Roque. El encuentro sirve para que el chófer le dé explicaciones sobre por qué abandonó a su madre y la verdadera razón por la que Federico terminó casándose con ella. La revelación provoca que el joven entienda mejor toda la situación y toda la verdad sobre su infancia. Tras ello, Eduardo le pide poder retomar su relación. Por su parte, Mabel continúa volcada en el trabajo que debe realizar para el curso de decoración y comete un descuido en la cantina.

Digna sigue con los preparativos del evento con las mejores clientas de la tienda y Doña Clara sale a su rescate al ver que no está teniendo éxito con algunas de ellas tras el rechazo de la duquesa de Valdezarza y pone a su disposición sus mejores contactos. Mientras, en la casa grande, Bianca sigue avanzando en su retrato de Digna, y Fina se desahoga con la pintora sobre sus problemas con Marta.

Begoña advierte a Andrés sobre la inminente invitación de Julia a su casa, y él decide invitar a Valentina para que le acompañe y así pueda conocer mejor a su sobrina. Un giro de guion inesperado que provoca que a Begoña le vuelvan los fantasmas y los celos sobre sus verdaderos sentimientos hacia su cuñado. Mientras, Gabriel le pide a Beatriz que actúe de espía y le revele todo lo que pase entre su mujer y Andrés.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz seguía avanzando en su plan de volver a juntar a Begoña con Andrés e intentaba manipular a Julia para conseguir que convenza a su madre de que invite a su tío a casa pues está convencida de que si Gabriel ve a Andrés en casa puede despertar sus celos y así conseguir que Gabriel se refugie en ella.

Pablo recibía una amonestación inesperada después de que Manuel Castañeda le pregunte por su affaire con Marisol. Y él preocupado por las habladurías, le negaba que esa relación haya existido nunca. Por su parte, doña Clara presionaba a Marta sobre el tema de la fundación y que acepte ser la presidenta y Digna salía a su rescate tras descubrir que esta propuesta puede poner en riesgo la relación de su sobrina con Fina.

Tras lo sucedido con Castañeda, Pablo le revelaba a Damián que los rumores sobre su relación con Marisol han llegado hasta Tarragona y muestra su preocupación por cómo puede afectar todo a su familia. Tras descubrir que ambos han retomado su relación, Gabriel no dudaba en interrogar a Pablo sobre su reconciliación con su tío y decidía vengarse llamando a Manuel Castañeda para confirmarle que los rumores de la relación de Salazar con Marisol eran ciertos.

En la cantina, Tasio notaba frialdad entre Mabel y Salva mientras la joven seguía inmersa en sus estudios y con el trabajo del curso de decoración, aunque trata de que no afecte a su empleo como camarera. Por otro lado, Eduardo recibía una llamada inesperada pues Roque parece haber cambiado de opinión y ahora está dispuesto a reencontrarse con él.

Marta está desesperada, pues no sabe cómo solucionar el problema de la bajada en la venta de los perfumes De La Reina tras los cambios de Gabriel, y no dudaba en recurrir a las dependientas al pedirles que propongan ideas para conseguir que aumenten las ventas. Finalmente, Julia le hacía una incómoda petición a Gabriel: que su tío Andrés pueda ir a verla. Y aunque no le quedaba más remedio que aceptar, después Gabriel discutía con Begoña mientras Beatriz disfrutaba al comprobar que su plan ha sido un éxito.