Belén Esteban cuestiona 'El show de Paz' de su amigo Raúl Prieto y Kiko Matamoros se mofa: "La AEMET anuncia tormentas de caspa"

Este sábado, Paz Padilla regresaba a Telecinco como presentadora de 'El show de Paz', un formato hecho a su medida en el que se combina el humor con las emociones y la solidaridad. Un regreso que a dos de los que fueron sus compañeros de 'Sálvame', Belén Esteban y Kiko Matamoros parece no haber gustado.

Así, mientras Paz Padilla asegura haber pasado página y no tener rencor sobre lo que sucedió en 'Sálvame' ni renegar de su pasado como presentadora en el programa de las tardes de Telecinco; algunos de los colaboradores del programa siguen mostrando la poca simpatía que tienen hacia ella.

Si hay alguien que protagonizó un tenso enfrentamiento con Paz Padilla fue Belén esteban. De hecho, esa bronca fue la que derivó en la espantada de la presentadora del plató y su posterior despido de Mediaset antes de que fuera readmitida tras llegar a un acuerdo extra judicial. La colaboradora se enfrentó a la presentadora en su día por las vacunas del covid y desde entonces su relación está completamente rota.

Este sábado, Belén Esteban fue incapaz de reprimirse ante lo que piensa del futuro que tendrá 'El show de Paz'. Así, al comentario de un usuario a la cuenta oficial de Telecinco en Instagram asegurando que el programa de Paz Padilla será "el éxito del verano", la colaboradora fue muy clara. "Si tú lo dices", le respondió con caras con la boca abierta de emojis.

💥 Belén Esteban contra Paz Padilla una vez más: Carga contra #ElShowDePaz pic.twitter.com/wVEaiBD6FM — el salvamista cotilla (@elfrikidelatv_) June 28, 2026

Mucho más crítico fue aún Kiko Matamoros. El que fuera colaborador estrella de Telecinco tanto en 'Sálvame' como en 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones' también usó su cuenta oficial de "X" para dejar clara su opinión sobre el estreno de 'El show de Paz'. "La Agencia Española de Meteorología (AEMET) anuncia fuertes tormentas de caspa en las inmediaciones de Telequintos, carretera de Alcobendas a Fuencarral, todas las tardes del verano. Mucho ánimo a los trabajadores de Mediaset", escribió sin pudor.

'El show de Paz' arranca discreto en audiencias y sin alardes

Cabe decir que el estreno de 'El show de Paz', que dividió a la audiencia en redes sociales con críticas negativas y positivas, no conquistó por ahora a la audiencia de Telecinco. Así, el estreno del programa de Paz Padilla se quedó en un 7.8% de cuota de pantalla y 638.000 espectadores. La buena noticia es que superó con creces la media diaria de la cadena, que se quedó en un 6,6%. Asimismo, también son datos similares a lo que marcaba 'Fiesta'. De hecho, el formato de Emma García con su cambio de horario se mantuvo este sábado en un 8.6% de cuota y 583.000 seguidores.