El desgarrador llamamiento de Paz Padilla en Telecinco tras visitar su refugio favorito en Ávila, devastado por los incendios

Paz Padilla ha atravesado uno de los momentos más angustiosos de su vida al ver, impotente, cómo los incendios forestales han asolado el Valle de Iruelas, en Ávila, donde ella tiene su refugio particular. Aunque su casa ha sobrevivido a las llamas, la zona, un precioso paisaje natural, ha quedado absolutamente destrozada.

Por tal motivo, este domingo 2 de agosto, la presentadora de 'El show de Paz' ha aprovechado su altavoz en el programa de Telecinco para mandar un mensaje a las autoridades. Y es que, más allá de la propiedad material, el Valle de Iruelas tiene un enorme valor sentimental para ella, pues fue el lugar en el que se refugió en el peor momento de su vida, tras el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal.

Tras ver las imágenes de los bosques arrasados por las llamas tanto en Burgohondo (Ávila) como en la Sierra Oeste de Madrid, Paz Padilla no pudo evitar las lágrimas. Con la voz quebrada por la emoción, la gaditana explicó: "Ese es el Valle de Iruelas. No solo es una reserva natural y un paisaje, era hogar para la gente que vive allí y para todos los animales. Ha sido una tragedia humana y ecológica. Se han perdido más de 77.000 hectáreas. Se estima que han muerto más de 12.000 mamíferos, miles de aves, insectos, reptiles…".

El llamamiento de Paz Padilla a las autoridades

A raíz de esto, la gaditana, rota de dolor, hizo una confesión personal a la audiencia: "A mí, personalmente, ese Valle me devolvió la vida en uno de los peores momentos. Allí me refugié y encontré calma en mi alma". "Estuve un mes sola, paseaba por los bosques y hoy lo veo así y se me rompe el corazón", reconoció, muy emocionada.

Por todo ello, ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje a las autoridades para que tomen medidas con el fin de que esto no vuelva a suceder: "Le pido a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Medio Ambiente, a todos los responsables de la reserva natural del Valle de Iruelas, que por favor conviertan esta tragedia en un compromiso real, que se invierta en restauración y en prevención para devolverle a este valle la oportunidad de ser hogar para miles de especies".

"Ojalá este dolor nos haga comprender que proteger la naturaleza no es una opción, es una responsabilidad con la vida y con quien vendrá después", ha proseguido Paz Padilla. Además, lamenta que esta restauración tardará "generaciones" en producirse: "Por desgracia, ni yo, ni mi hija, ni mis nietas lo volveremos a ver. Pido, por favor, que hagamos algo por volver a recuperarlo".

Hace unos días, Paz Padilla compartía en su perfil de Instagram un vídeo en el que mostraba su regreso a su refugio en el campo: "Tengo una casita en el Valle de Iruelas. Después de los incendios no he podido ir porque he tenido mucho trabajo y hoy voy a ir a ver cómo me encuentro la casa y el valle". La cómica gaditana no pudo evitar romperse al comprobar de primera mano los estragos que las llamas habían causado en el paisaje. "Es una casita muy chiquitita, de pueblo, pero lo suficiente para mí, porque siempre vengo sola y era mi paraíso", confesó a sus seguidores.