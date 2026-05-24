Nuria Marín llega con un nuevo programa de corazón a RTVE y esta lista de excolaboradores de Telecinco

Tras el breve paso de 'La familia de la tele' por las tardes de La 1, Nuria Marín regresa a Televisión Española este domingo tras la última emisión de 'Zero Dramas', el espacio de Loles León que da por finalizada su aventura en La 2 tras una temporada. La periodista encabezará 'Lo que pasó, pasó', un nuevo programa que contará con un elenco plagado de rostros de Telecinco para emprender una radiografía del mundo del corazón actual en comparación al del pasado.

Producido por RTVE en colaboración con Sidecar Media, el nuevo espacio de corazón capitaneado por la periodista se sumerge en "el salseo" de la cultura pop y los personajes del corazón con un doble objetivo: analizar el presente, repasando y debatiendo sobre la actualidad, y analizando el pasado para entender cómo se han conformado los estereotipos que nos rodean.

Nuria Marín regresa a RTVE con 'Lo que pasó, pasó', su nuevo programa de corazón

Nuria Marín, que liderará este nuevo formato durante ocho entregas, contará con un amplio elenco conformado por estrellas con pasado o presente en Telecinco como Boris Izaguirre, Chelo García-Cortés o Paloma Barrientos, además de creadores de contenido como Soy una pringada, Samantha Hudson y Junior Healy. Completan la lista Adrián Monterrubio, Silvia Abril, Silvia Taulés, Tinet Rubira, la escritora Valeria Vegas y Víctor Clares.

Además, el formato contará con expertos y creadores de contenido especializados en psicología, antropología, historia del arte, política o cultura digital para contextualizar todos los temas desde una mirada más analítica y sociológica.

La cultura pop española, sus iconos y sus grandes momentos en 'Lo que pasó, pasó', presentado por @nuriasecret



Gran estreno este domingo a las 20h. https://t.co/yVLVsz3wN3 pic.twitter.com/t0ZlYFtiGI — RTVE Play (@rtveplay) May 22, 2026

Con su gran estreno fijado para este domingo 24 de mayo en RTVE Play a las 20:00 horas, y más tarde en abierto a las 00:30 horas en La 2, 'Lo que pasó, pasó' pondrá en valor la diversidad de su equipo de colaboradores para ofrecer una mirada más amplia de todos los temas a tratar, desde una óptica más analítica y sociológica. En cada entrega explorarán diferentes problemáticas como los placeres culpables, miedos y contradicciones además de ofrecer una radiografía crítica de los personajes del corazón actuales.

Así, Nuria Marín y su equipo revisarán con lupa las similitudes entre escenas históricas del corazón como las rivalidades entre las grandes folclóricas y la conexión existente dentro de la cultura pop con los conflictos entre influencers en la actualidad a través de redes sociales. Una comparación en la que también se tendrá en cuenta el papel de los medios y cómo han evolucionado durante estas décadas al tratar este tipo de informaciones.