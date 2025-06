Carmen Alcayde pone el grito en el cielo contra 'Tardear' por lo que han hecho con Montoya: "Hay que respetar"

Fue hace casi una semana cuando vimos por última vez a Montoya en el primer debate final de 'Supervivientes'. Aquel día se produjo una auténtica guerra entre él y Anita. Desde entonces, el andaluz se ha mantenido al margen y fuera del foco incluso no acudiendo al debate del domingo por prescripción médica. Este miércoles, 'Tardear' emitía unas imágenes de Montoya y Carmen Alcayde se mostraba visiblemente molesta.

"Después de muchos días de silencio, desapariciones y rumores hemos conseguido localizar a Montoya. Sabemos dónde está y en qué lugar ha decidido refugiarse y por qué ha optado por ese escondite tras ese aluvión mediático. Hemos estado con él", avanzaba Frank Blanco.

Tras ello, 'Tardear' ofrecía un reportaje de Álex Álvarez que se había desplazado hasta Utrera y trataba de dar con el tercer finalista de 'Supervivientes 2025'. Además no dudaba en hablar con vecinos del pueblo. "Está flipado, exagera mucho y quiere fama", aseguraban unas chicas. "Al principio si que me gustaba bastante pero luego ya por último ha resultado más cansino. Él se veía ganador y favorito y ya ha visto que no", soltaba otra de las vecinas de Montoya.

Después, el programa emitía unas imágenes de Montoya perseguido por un reportero de Europa Press pero el andaluz guardaba silencio. Al igual que su padre. Tras el vídeo, Carmen Alcayde no dudaba en cuestionar a 'Tardear' por perseguir a su amigo.

"Me parece que como profesionales hay que estar ahí y tal pero también es verdad que hay que respetar a una persona que está con una baja médica y que no está pasando por su mejor momento", opinaba Carmen Alcayde tras ver como 'Tardear' trataba de saber en todo momento los movimientos del ex superviviente.

"Dejémosle que respire y que ojalá después de estar un tiempo con su familia y tratando lo que tenga que tratarse y que vuelva con más fuerza que nunca que aquí le esperamos con los brazos abiertos, o por lo menos yo sí", añadía Alcayde antes de que Frank Blanco intentara sonsacarle si había hablado con él. Pero ella prefería guardar silencio. "Es que si lo has tenido no entiendo por qué es malo que lo puedas decir", aseveraba el presentador.

Carmen Alcayde tira de las orejas a 'Tardear' por perseguir a Montoya

Pero Carmen Alcayde era prudente. "Carmen Alcayde colaboradora no lo ha tenido", recalaba ella. "¿Y Carmen Alcayde amiga sí?", insistía Frank. "Bueno, que cada uno piense lo que quiera", contestaba la valenciana mientras Pelayo Díaz aseguraba que no habían tenido contacto y Leticia Requejo se sumaba a ello porque según le habían dicho a ella Montoya no quiere tener contacto con nadie de 'Supervivientes' por todo lo que le remueve.

"¿Pero Carmen tú estás bien? Porque te veo fatal, no sé si es por Pelayo o por Montoya, pero te veo mal", le preguntaba Leticia Requejo. "Es que no es plato de buen gusto. Acabamos de salir todos de un reality y a mí me afecta que persigan a mi amigo, yo trabajo en esto y entiendo que hay que ir, pero si digo lo que pienso no me gusta que se vaya a Utrera y se cojan los totales de los que le critican porque así no se va a curar", sentenciaba la colaboradora volviendo a cuestionar a 'Tardear' por perseguir a Montoya.