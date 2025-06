Se lía la mundial en 'Tardear' por lo ocurrido entre Pelayo Díaz y Carmen Alcayde en directo: "Ten cuidado"

Si hay dos grandes enemigos que tienen muchas cuentas pendientes tras 'Supervivientes 2025' con Carmen Alcayde y Pelayo Díaz. Tras verse las caras en 'De Viernes' hace dos semanas y en los debates finales del reality, ahora ambos se han enfrentado cara a cara este miércoles en 'Tardear' donde ambos serán compañeros tras el fichaje del estilista.

En su primer día juntos en el plató, Frank Blanco trataba de que sus colaboradores arreglaran sus rencillas pero lejos de conseguirlo, ambos han vuelto a tener un fuerte cara a cara provocando momentos de gran tensión demostrando que va a ser muy difícil que se lleven bien.

"Para mí has sido un egoísta, no sé si en la vida real lo seguirás siendo o no", soltaba Carmen Alcayde tras ver las acusaciones que había hecho de él en Honduras ya su vuelta. "Yo es que cuando habla Carmen desconecto por su tono de voz y no me afectan porque no me siento identificado con el adjetivo de egoísta. Lo de la pizza ya es aburrido y lo hemos explicado", le replicaba Pelayo Díaz.

Tras ello, 'Tardear' se atrevía a cuestionar si Carmen Alcayde es peor colaboradora que Pelayo lo que provocaba el cabreo de la valenciana. "Tardear es Pelayista, ¿por qué no se pregunta al revés?", se quejaba. "Yo a Pelayo no le conozco como colaborador, ¿has estado antes de colaborador?", preguntaba Carmen. "No, soy novato. Me llamo Pelayo Díaz, es la primera vez que estoy en televisión, no tuve programa propio en esta cadena hace diez años", le replicaba el estilista. "Digo como colaborador", se justificaba ella. "Estuve contigo en un debate de 'GH'", le contestaba él. "Cuando te llamaron un día y no te volvieron a llamar", soltaba a modo de pulla Alcayde.

Pelayo Díaz se encara con Carmen Alcayde: "Deja de mentir"

Pelayo Díaz y Carmen Alcayde, cara a cara en 'Tardear' con Carlos Sobera y Frank Blanco

"Carmen estás muy tensa, eres muy repetitiva y muy cansina y estás como agarrándote a la silla, respira, ya hemos comido, tú más que yo porque saliste mucho antes", le espetaba Pelayo. "A mí me parece muy bien que les hayas engañado a todos pero algún día veréis como es el auténtico Pelayo", aseveraba Carmen. "¿Qué estás tratando como tonta a la audiencia?", le cuestionaba él. "No, tú les tomas como tontos. El otro día en una publi viniste con amenazas y gente del plató me escribió por lo que me habías hecho", aseveraba. "Deja de mentir, eso no lo ha visto nadie", le pedía el estilista.

Tras ello, Carmen Alcayde no dudaba en decir lo que de verdad piensa de su compañero. "Tú has vendido mucho de supervivencia y lo que has hecho es más show que supervivencia. Has querido vender allí que era Caza y pesca que no te va nada. Me parece bien que estés aquí porque debe ser que ya no te llaman de París ni Londres", le soltaba a modo de dardo. "Ten cuidado con eso de quien llama y quien no porque yo tengo una lista de quién no te llama", le replicaba Pelayo.

"Estoy cansado de ti y de tu teatralidad barata de colegio, es que es patético, da pena, por eso prefiero que hables y te dejes en evidencia", defendía Pelayo Díaz sobre su compañera de 'Tardear'. Aún así, el nuevo colaborador de 'Tardear' dejaba claro que podía compartir plató con ella porque está acostumbrado a trabajar con gente que le cae fatal sin que nadie se de cuenta. "Eres muy dañina porque atacas", insistía Pelayo mientras Carmen Alcayde destacaba que lo peor es que él engaña a la gente porque va de lo que no es. "Yo estoy encantada de estar con él si tenemos que discutir discutiremos y si nos tenemos que llevar bien, aunque por ahora no me cae bien, lo haremos", sentenciaba ella.