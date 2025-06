Pelayo Díaz traspasa la raya con Montoya con este polémico pronunciamiento tras acabar 'Supervivientes 2025'

El debate final de 'Supervivientes 2025' ha servido para evidenciar los malos rollos y las tensiones patentes entre concursantes como Carmen Alcayde y Pelayo Díaz. Los dos han mantenido un tenso desencuentro a raíz de un comentario vertido por el estilista sobre la salud de Montoya durante su paso por los Cayos Cochinos.

Todo ha comenzado cuando Carlos Sobera ha rescatado las declaraciones de Montoya en las que el concursante aseguraba que el asturiano se acercaba a Anita Williams por interés. La réplica tras ver el vídeo no se ha hecho esperar. Una respuesta pronunciada por Pelayo Díaz en la que ha dirigido un furibundo ataque a Montoya; ausente en el plató por prescripción médica.

"Creo que es Anita la que tiene que dar su opinión sobre si me acerqué a ella por interés o por otra razón, pero lo que veo ahí es que la persona que más mete mierda es Carmen y que si Montoya tiene algo que decirme, pues venir a decírmelo porque estoy en mi lugar de trabajo hoy", ha soltado Pelayo Díaz.

Ante esta intervención, Carmen Alcayde ha saltado para defender a Montoya, lo que ha encendido más a Pelayo: "Pero tú, ¿quién eres? ¿Su representante? ¿Qué eres la novia o al representante?". Por su parte, Carmen Alcayde le ha soltado: "Te estás pasando mucho y hay una recomendación médica para que no venga este chaval (Montoya) así que no vayas en 'De Viernes!' a decir de la gente no sé qué".

Lo sinvergüenza que es Pelayo? diciendo: "Si Montoya tiene algo que decirme que venga, que yo estoy en mi puesto de trabajo". Montoya está en su casa por un cuadro de ansiedad, y en parte tu tienes parte de responsabilidad, bully. #SVDBTFinal pic.twitter.com/qopZH6J741 — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ (@_dothebambi_) June 22, 2025

El golpe bajo de Pelayo Díaz a Montoya en 'Supervivientes 2025'

Visiblemente enfadada, Carmen Alcayde ha proseguido diciendo: "Eres tú el que está jugando con eso, ¡cuidado que hay una recomendación médica! Así que no vengas diciendo lo que tenemos o no que hacer la gente". Finalmente, Pelayo Díaz ha aseverado: "También le dolían las cervicales, pero luego hizo la 'Noria infernal'... A mí no me des warnings, ten cuidado que ya te lo dije una vez".

Precisamente sobre el golpe bajo a la participación de Montoya en la 'noria infernal', Carlos Sobera ha tomado la palabra para zanjar el tema y asegurar: "Vamos a recordar una cosita que viene bien. Montoya hizo la prueba de la noria, que se cayó y se mareó. Eso pasó".