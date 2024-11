Manuel Cortés corta 'Fiesta' para mandar estas palabras sobre Isa Pantoja y Raquel Bollo

Este sábado, 16 de noviembre, 'Fiesta' ha contado con la actuación de Manuel Cortés. El hijo de Raquel Bollo ha acudido al magacín vespertino de Telecinco tras la entrevista que su madre concedió la pasada noche en '¡De Viernes!'. Una entrevista que fue muy cuestionada por los colaboradores, y hasta por los presentadores, del programa nocturno.

La que fuera colaboradora de 'Sálvame' puso en entredicho la versión que Isa Pantoja ha dado sobre su adolescencia en Cantora. Una versión que se contrapone con la que han ofrecido gente que trabajó con Isabel Pantoja o personas que fueron testigos de los desprecios de la familia a Isa cuando apenas era una niña.

Este sábado, Manuel Cortés ha acudido al programa presentado por Emma García para cantar. Pero, tras su actuación, la presentadora le preguntado si vio la entrevista de su madre Raquel Bollo, algo que él no ha querido contestar: "Es secreto de sumario". Ante esta respuesta, Luis Rollán quería saber si había felicitado a su prima Isa por su embarazo.

El inesperado menaje de Manuel Cortés a su prima, Isa Pantoja

El pasado miércoles, la hija de Isabel Pantoja anunciaba que estaba esperando su segundo hijo, el primero junto a su marido, Asraf Beno. Como era de esperar, dado que no tienen ningún tipo de relación, Manuel Cortés reconocía que no, pero sorprendía a todos mandándole un inesperado mensaje en directo. "No, pero la felicito ahora. Me alegro mucho de que vayan a ser padres. Sé que hace bastante tiempo que lo andaban buscando", aseguraba el cantante.

Además, dejaba claro que no tiene ningún problema con ella: "Yo con su pareja tuve mis roces, pues porque tenía un sentir diferente a mí. Y como a todo en la vida, no a todo el mundo se le puede caer bien. Eso no quita una cosa de la otra. Deseo que les venga con mucha salud y que disfruten de sus vidas como yo hago, que es lo mejor de la vida. ¡Qué Dios le bendiga!", sentenciaba Manuel Cortés.

"¡Qué orgullosa debe estar tu madre de ti!", le decía Emma García. "Hay gente que se le olvidan las cosas, ella dio su entrevista ayer. Yo estoy aquí para hacer mi música, pero el día que yo hable me atendré a las consecuencias. Esto no es algo mío y estoy aquí para hablar de esta canción", concluía el hermano de Alma Bollo.