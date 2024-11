Emma García estalla como pocas veces en 'Fiesta' y dice basta a Kiko Jiménez: "Qué coño te pasa"

Este domingo, 10 de noviembre, no ha sido una buena tarde para Emma García. La presentadora arrancaba 'Fiesta' comunicando la triste noticia del fallecimiento del tío de Carmen Alcayde, víctima de la DANA. Pero, además, ha tenido un fuerte rifirrafe con Kiko Jiménez, al que no ha dudado en ponerle los puntos sobre las íes.

En un momento del programa, la presentadora preguntaba al colaborador por la última decisión que había tomado junto a su novia, Sofía Suescun, de cambiar la habitación donde dormía Maite Galdeano. Esto ha sido considerado por muchos como la estocada definitiva de la pareja a la madre de la influencer, con la que no mantienen ningún tipo de relación desde el final del verano.

Sin embargo, esto no se ajusta a la realidad, como así ha explicado Kiko Jiménez este domingo en el magacín vespertino de Telecinco. Antes de emitir el vídeo donde se veía a Sofía hacer las últimas modificaciones a su vivienda, Emma García se dirigía al andaluz para preguntarle por esta decisión que habían llevado a cabo de cambiar la habitación de su suegra. "¿Reformando o redecorando?", formulaba el colaborador, dejando claro que lo que habían hecho era redecorar la casa.

Emma García explota contra Kiko Jiménez

Tras la emisión del vídeo, Kiko Jiménez mostraba una actitud un tanto chulesca y poco amable con la presentadora, lo que provocaba el cabreo de esta. "Vamos a ver Kiko, ¿qué te pasa? Te estoy preguntando desde el cariño. Tienes un rebote que no veas y me toca las narices que te pregunte desde el cariño y tú estés a la defensiva", le ha espetado la vasca, arrancando el aplauso de todos los presentes. Acto seguido, le pidió: "Di que te molesta".

En ese momento, la actitud del novio de Sofía Suescun cambiaba por completo. Y, ya más calmado, intentaba explicar lo sucedido: "Lo voy a explicar para que no se pueda malinterpretar. Lo único que ha pasado aquí es que Sofía ha tenido una campaña publicitaria y se hizo una publicidad para redecorar la habitación de Maite, que ahora es la de Marco".

Ante esto, Emma García le ha reprochado su comportamiento: "Has visto el cebo y te has dado la vuelta. ¿Por qué no lo dices desde el primer momento? ¿Por qué tenemos que llegar a este momento? Al final yo también salto. Tú no has sido sincero, estabas a la defensiva. Si tú llegas y dices 'mira que te voy a explicar lo que ha pasado con la habitación de Maite Galdeano'. Yo siempre pregunto y quiero saber vuestra opinión".

El motivo del enfado de Emma García: "Me ha molestado muchísimo"

Kiko Jiménez insistía en que él había intentado explicarlo, algo con lo que la presentadora no estaba de acuerdo: "Hasta que te lo he sacado y te he tenido que preguntar qué coño te pasa, me vais a perdonar". "Yo veo ese cebo y me parece tendencioso porque no es el último golpe. Sofía ya tomó la determinación en su momento. Han pasado tres meses de esa fecha e intentamos continuar con nuestra vida", añadía el colaborador.

Pese a esto, Emma García continuaba con cierto enfado. Tanto es así que el propio Kiko se ha percatado de ello, por lo que le ha preguntado: "¿Te ha molestado Emma?". A lo que ella respondía, con sinceridad: "Me ha molestado muchísimo. Pensé que sería algo personal. Cuando esto os pase decirlo desde el principio", sentenciaba la presentadora, poniendo fin al tenso momento.