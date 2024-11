El duro arranque de Emma García al anunciar la triste pérdida de esta colaboradora de 'Fiesta'

Hace más de una semana, Carmen Alcayde aprovechaba su altavoz en 'Fiesta' para denunciar la pérdida del marido de su tía, uno de los miles de desaparecidos por la DANA en Valencia. Este domingo, 10 de noviembre, Emma García ha arrancado el programa anunciando una triste noticia.

Y es que el empresario Miguel Burdeos, fundador y presidente de SPB Global Corporation, la empresa valenciana que provee a Mercadona productos de limpieza y cosmética, ha sido hallado sin vida este mismo domingo. Burdeos era el marido de la tía de Carmen Alcayde.

La noticia ha abierto este domingo el programa 'Fiesta'. Tras conectar con su enviada especial en Valencia, Emma García, muy compungida, ha enviado sus condolencias tanto a la colaboradora como a toda su familia. No se sabía nada de los empresarios desde las 17:55 horas de aquel fatídico martes 29 de octubre, cuando se desató la tragedia en la ciudad levantina.

Miguel Burdeos, junto a otros tres empresarios valencianos, almorzó en el restaurante La Orza de Ángel, en la localidad de Chiva, una de las más damnificadas. Según fuentes de la familia de Vicente Tarancón, otros de los empresarios fallecidos, desconocían lo que les hubiera podido ocurrir durante su regreso en coche. Ni siquiera sabían si la vuelta se hizo en uno o en varios vehículos.

Las primeras hipótesis apuntan a que una gran tromba de agua les pudo haber sorprendido cuando se encontraban circulando a la altura de la localidad de Cheste. Por el momento, se desconoce el paradero de los otros dos empresarios, Antonio Noblejas y José Luis Marín.

Carmen Alcayde denunció en el programa de Emma García la desaparición de su tío

Carmen Alcayde ha hecho uso de sus redes sociales para pedir, desesperadamente, ayuda para encontrar al marido de su tía. Pero fue en 'Fiesta', donde comunicó a Emma García y a sus compañeros que ella se había de visto afectada de lleno por la tragedia: "Me emociono escuchando a esta mujer y estos testimonios. Estoy muy fastidiada. Me he enterado que el marido de mi tía, el que está casado con la hermana de mi madre pues ha desaparecido. Me ha dicho ella que lo diga por aquí porque están desesperados".

"No saben nada, si están en el restaurante o dónde están. Es un horror. No tenemos ninguna culpa, no estamos acostumbrados a que pase esto de esta manera. Todos hemos sido imprudente", añadió la periodista valenciana. Desde ese momento, ha ido proporcionando todos los datos posibles para ofrecer ayuda a las zonas más afectadas por el devastador paso de la DANA. Lamentablemente, hoy le ha llegado la peor de las noticias.