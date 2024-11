Emma García se planta en 'Fiesta' ante lo que se presencia sobre Isa Pantoja: "Me estoy enfadando"

Este sábado, 'Fiesta' juntaba en el plató a Begoña Gutiérrez, quien fuera amiga de Isabel Pantoja, y Alberto, un amigo de Isa Pantoja que estuvo presente en Fuengirola cuando la tonadillera y su hija tuvieron un fuerte desencuentro. Ambos han enfrentado sus posturas y han llevado a que Emma García tuviera que plantarse y se mostrara cabreada al ver que no se estaba entendiendo nada.

Este enfrentamiento entre Alberto y Begoña llega después de que ella visitara 'Fiesta' hace unas semanas para desmontar lo que Isa Pantoja contó en 'De Viernes' y tacharla de mala hija llegando a publicar incluso una conversación de Isabel Pantoja clamando contra el daño que la estaba haciendo su hija.

"¿Tú vienes en concepto de qué, eres amigo ahora de Isa Pi?", le preguntaba Begoña Gutiérrez a Alberto después de que 'Fiesta' le presentara como amigo y abogado de Isa Pantoja. "Yo tengo contacto con ella pero no tan estrecho, ella tiene su vida y yo tengo la mía", aclaraba él. "¿Ha sido al cumpleaños o le has felicitado?", repreguntaba Emma a lo que él respondía que no.

"Pues os digo una cosa estáis en igualdad de condiciones. Tú no eres amiga de Isabel Pantoja y tú eres amigo lejano de Isa Pi en este momento", recalcaba Emma García. Y al ver que el tema del debate se quedaba desdibujado, la presentadora ponía orden. "¿Podemos por favor ir a ese agosto de 2019?", preguntaba.

Tras ello, era Alberto el que tomaba la palabra para contar lo que él vivió en el ático de Fuengirola "Es cierto que para Isabel Pantoja, Albertito, el hijo de Isa era su ojo derecho, era porque ahora no hay relación", aseveraba él mientras Begoña trataba de cortarle. "Por favor Begoña estoy hablando te lo pido", solicitaba antes de que Emma le preguntase si él vivió el enfrentamiento entre madre e hija.

"Yo no lo viví. A mí Isa me dice que suba porque venía otro amigo. Nosotros nos quedamos en el portal porque desconocíamos que había gente arriba. Déjame hablar Begoña que tu eres muy de medios y yo no", insistía cuando Begoña no paraba de cortarle. "

Después, Alberto trataba de contar lo que pasó aquel día recordando que todo vino después de que Isabel Pantoja invitara a su cumpleaños a Omar Montes cuando había estado en un 'Deluxe' criticando a su hija. En ese momento, Alberto y Begoña se ponían a discutir porque no se ponían de acuerdo en el día que pasó lo del ático. "Estás perjudicando a Isabel", le avisaba Begoña a él. "Tú eres muy valiente para sacar un audio pero no para decir lo que le dijo Isabel a su hija en una trifulca", soltaba entonces Alberto asegurando que él no lo iba a decir.

Emma García dice 'basta' en 'Fiesta': "Me estoy cabreando"

En ese momento, Luis Rollán pedía hablar para dar la cara por la que fue su amiga, Isabel Pantoja generando aún más crispación en el plató. "Un momento Rollán", le pedía Emma. "¿Podemos retomar el testimonio porque todavía no hemos llegado a lo que tu viste esperando en el portal?", solicitaba Emma García al ver que era incapaz de entender nada porque no paraban de cortarse el uno al otro.

Tras ello, Begoña Gutiérrez atacaba a Isa Pantoja asegurando que si tan dolida estaba con lo que le pasó en Cantora porque no fue a denunciarlo a la policía en lugar de ir a un plató y por qué no se había quitado el apellido. "Estamos desvariando", se escuchaba decir a Alberto. "¿Podemos volver a Fuengirola porque habéis dado dos versiones muy diferentes que tiene que ver con la actitud de Isa Pi?", preguntaba la presentadora de 'Fiesta' tratando de saber que es lo que pasó.

Al final el enfrentamiento entre Alberto y Begoña fue a más sin que se entendiera nada. "Yo me estoy cabreando porque no me estoy enterando de nada. Solo se lo que comisteis, de verdad, yo todavía no sé cuando bajó Isa Pi de ese enfrentamiento que te dijo a ti, Alberto", aseveraba Emma García indignada. "Isa no pudo hablar porque estaba conmocionada", explicaba Alberto mientras Begoña no paraba de cortarle.

"Oye de verdad me estoy volviendo tarumba. Por favor, Begoña que me estoy cabreando ya, oye de verdad, vaya amigo Isa Pi y vaya amiga Isabel Pantoja, no es tan difícil contar una historia. Por favor, es que no calla", concluía la presentadora.