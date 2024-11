Frank Blanco habla claro sobre lo de Isa Pantoja en 'TardeAR' y señala lo que muchos opinan

Frank Blanco ha lanzado un caluroso mensaje hacia Isa Pantoja desde 'TardeAR' con motivo de su 29 cumpleaños. "Me estoy acordando ahora de Isa Pi, compañera nuestra del programa 'Vamos a ver' de Telecinco, que hoy cumple años. La felicitamos desde aquí. Un beso enorme", han sido las primeras palabras del presentador.

"Ya vendrán años mejores, porque seguramente este año y este cumpleaños puede ser uno de los más agridulces que ha vivido hasta ahora", ha valorado el catalán después de las semanas convulsas que ha afrontado tras su desgarrador testimonio de 'De Viernes' que conmovió a media España.

Y es que celebra su cumpleaños más alejada que nunca de su madre y de su hermano, pero construyendo su futuro con Asraf Beno y su hijo Albertito. "Yo acabo de hablar con ella y es verdad que, aunque no vaya a ser su mejor cumpleaños, había ido a comer con su hijo, Asraf y un amigo. Me ha transmitido que está pasando un buen día, pero por supuesto, por parte de su madre, no ha habido felicitación y no la habrá", ha informado Leticia Requejo.

"Quien sí la ha felicitado es María del Monte, que se ha puesto en contacto con Isa y le ha deseado un feliz día", ha revelado la colaboradora de 'TardeAR'. "Después de todo el relato que hizo en 'De Viernes', María se empezó a comunicar con ella y es el principio de algo que yo creo que va a durar", ha augurado Marisa Martín Blázquez.

A continuación, Frank Blanco no se ha podido morder la lengua y ha disparado un directísimo y definitivo recado a Isabel Pantoja. "De todas maneras sobre el cumpleaños de Isa Pantoja... Isabel, que el tiempo perdido no se recupera, estás a tiempo de llamar a tu hija, mujer. Un WhatsApp, un algo... Es que con la de cosas que pasan, con todo lo que vemos en nuestro día a día, y no nos damos cuenta de que estamos a gilipolleces", ha sentenciado el comunicador de Mediaset. Una frase de las que remueven conciencias.