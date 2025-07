Frank Blanco pide que le quiten el micrófono a un trabajador de 'Tardear' por lo que pasa en directo

Frank Blanco ha vivido este lunes un momento de gran tensión en pleno directo en 'Tardear' cuando se producía un fuerte enfrentamiento entre Iván García, miembro del equipo de 'Tardear' y un invitado que decía haber sido compañero de Georgina Rodríguez.

Todo empezaba cuando 'Tardear' hacía una investigación sobre el fracaso empresarial de Georgina Rodríguez con su marca de ropa y cómo también en abril de 2024 quiso abrir una inmobiliaria pero sin llegar a ponerla en marcha fue disuelta. Para hablar de todo esto sobre el fracaso de la mujer de Cristiano Ronaldo, Frank Blanco conectaba en 'Tardear' con Pablo Bone, un ex amigo y compañero de Georgina. "Georgina es una vaga y derrochadora porque se ha gastado los millones de Cristiano en tonterías, ella por si sola no vale para nada", soltaba por videollamada el invitado.

"Recuerdo que Cristiano la enchufó y la puso como directora de sus clínicas de injerto capilar y ella no hizo nada porque no le gusta trabajar", insistía Pablo Bone. "A ninguno nos gusta trabajar, ella preferirá viajar como todo el mundo", le replicaba Luis Pliego. "Pero es que ni cocina, ni limpia ni cuida a sus hijos", incidía Pablo.

Al ver que todos los colaboradores querían hablar Frank Blanco les pedía que dejaran hablar al invitado. "¿Podéis dejar hablar a Pablo por favor sin interrumpirle?", les solicitaba. "Si queréis hablar con él, le decís una cosa, le dejáis replicar y luego intervenís que ya sabéis como funciona esto", agregaba el presentador cabreado.

Iván García y Pablo Bone se enfrentan por Georgina Rodríguez en 'Tardear'

Pero si era alguien que aparecía en 'Tardear' muy indignado era Iván García, colaborador y redactor del programa y gran amigo de Georgina Rodríguez desde hace 15 años. "Ha bajado a plató, está indignadísimo solo de oír lo que estás diciendo", avisaba Frank Blanco. "Yo no iba a salir porque sabéis que estos temas no me gustan pero es increíble que un farsante así siga hablando de una persona a la que nunca ha conocido y con la que nunca ha trabajado", sentenciaba Iván.

"No voy a permitir que me faltes el respeto", le avisaba Pablo Bone. "Chico por favor pasa página y deja de inventarte cosas, vete a por otra. Mira sino serás mentiroso que te inventaste que te había puesto una denuncia con unos papeles en la mano. Y la denuncia no te la puso pero te la va a poner porque es indignante que sigas mintiendo como estás mintiendo, que no la conoces", le soltaba Iván García en 'Tardear' dando la cara por su amiga.

"Iván deja que te conteste Pablo", le pedía entonces Frank Blanco. "Esto no es un cara a cara, no te voy a permitir que me faltes el respeto a ver quién te crees tú que eres", amenazaba Pablo Bone. "Si es que no tienes ni idea de lo que estás hablando, yo la conozco desde hace 14 años, que te inventaste que te mandó una camiseta que ponía queridas cuando esa camiseta se la hice yo", le replicaba Iván.

Frank Blanco para los pies a Iván García: "Quitarle el micrófono"

La situación entre invitado y colaborador de 'Tardear' se iba de las manos y Frank Blanco trataba de poner paz. "Es que se ha puesto a hablar de los niños y lo que no voy a permitir es...", trataba de justificarse el colaborador mientras el presentador le pedía que se callara. "Iván un segundo. A ver Pablo yo no tengo ni idea pero él dice que tú no has trabajado como teníamos entendido con Georgina", comentaba el presentador. "Yo no voy a permitir que se me falte el respeto ni voy a hacer el espectáculo que ha creado este señor porque no me gusta", se defendía Pablo.

"El que no le gusta entrar en esto soy yo, pero ya que trabajo en la tele voy a defender a mi amiga porque estás diciendo una serie de tonterías que la gente luego se las cree", aseveraba Iván García. Tras ello, Frank Blanco se dirigía a Pablo para saber qué era lo de la demanda pero su compañero le interrumpía provocando un momento de tensión. "Iván necesito que os respetéis los turnos porque no sé si no para que has bajado, si bajas tienes que aceptar que Pablo hable", pedía el presentador.

"Os voy a pedir que os calméis e Iván te voy a quitar el micro porque no jugáis en igualdad de condiciones", concluía Frank Blanco tratando de cambiar de tema pero su compañero volvía a saltar contra el invitado. "Le queréis quitar el micro a Iván por favor", añadía el presentador pidiéndole a su compañero que volviera a redacción.