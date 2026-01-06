Una invitada de Sonsoles Ónega denuncia su "encerrona" y destapa lo que pasó en el programa: "Te llevan para eso"

'Y ahora Sonsoles' supuso el salto de Sonsoles Ónega a Antena 3 tras años vinculada a Telecinco. Desde entonces, el magacín ha conseguido hacerse un hueco en las tardes de la cadena, consiguiendo derrocar, incluso, a Ana Rosa Quintana con 'TardeAR'.

Cada día, el programa lleva a distintos invitados para conocer sus situaciones personales y ha sido una de esas invitadas las que ha estallado contra el formato por el trato recibido. Esta mujer ha compartido un vídeo en sus redes sociales dónde ha explicado cómo se sintió: "Nos llamaron del programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' que querían hablar del tema del permiso que damos. Los tres días de permiso pagado por fallecimiento de la mascota".

Ella aceptó participar en el programa, porque "es un tema del que yo creo que se le tiene que dar visibilidad. Ya había visto algún vídeo por ahí de gente que le habían hecho sentir incómodo en el plató y otras cosas. Yo decía: 'Bueno, al final es un plató en el que tiene que haber debate, pues te pondrán delante una persona que opine distinto a ti como para debatirlo un poco'", explica.

Sin embargo, la invitada de 'Y ahora Sonsoles' iba más allá, y acusaba a los colaboradores del magacín de faltarla al respeto: "No es lo que hacen…cuando nos han dado paso para entrar al plató y han introducido el tema de días de permiso pagado por fallecimiento de la mascota. Yo he escuchado una colaboradora un poco a lo lejos que decía 'será broma, ¿verdad?'".

La queja de una invitada de 'Y ahora Sonsoles' por el trato del programa

"Han ido dos personas, una de ellas que se había beneficiado de este permiso dentro de mi empresa y se han dedicado a intentar ridiculizarlas a un nivel… y lo peor de todo, sin dejar responder. Uno de ellos, especialmente hostil, por no decir otra cosa, ha sacado el tema de la natalidad en España y básicamente lo que le estaba diciendo a la chica 'déjate de tanto animal y ponte a tener hijos'", se quejaba la mujer en redes sociales.

Incluso asegura que "en algún momento ha mencionado que esto él lo achacaba a algún tipo de problema psicológico, como diciendo: 'Oye, tenéis carencias psicológicas, se lo proyectáis en los animales porque este amor yo no lo entiendo'".

La invitada de 'Y ahora Sonsoles' concluía su crítica dejando claro que ni siquiera la dejaron intervenir: "A mí no me han dejado paso en ningún momento. Yo estaba levantando la mano todo el rato para contestarle a ese hombre. Yo me mordía la lengua y tragaba veneno… pensaba ¿para qué narices me han traído aquí? O sea, se supone que era para hablar de este tema, pero no nos han dejado hablar".

"No te llevan por eso. Te llevan para sacar un tema y hacer una exhibición de comentarios peyorativos, de cuñadismo y demás, por su parte, para tener un tema para que luego el foco y la cámara les pueda enfocar y tener cada uno su momento", sentenciaba la mujer. Aunque esta no es la primera queja del estilo que hacen invitados que han acudido al programa, bien para hablar de sus problemas, o como público.