El adiós obligado a Verónica Dulanto y Frank Blanco en 'Tardear', con incierto futuro tras ceder su sitio a Joaquín Prat

Este viernes 5 de septiembre, 'Tardear' se ha despedido de la audiencia tras casi dos años en emisión. Cabe recordar que el programa llegó hace dos años como un punto de inflexión de Telecinco tras la cancelación de 'Sálvame' con el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes. No obstante, el pasado mes de febrero iniciaba una nueva etapa con el regreso de la presentadora a las mañanas y con Frank Blanco y Verónica Dulanto tomando el relevo.

Ahora, dos años después, 'Tardear' concluye su aventura en Telecinco tras dos etapas en las que no ha conseguido los datos de audiencia esperados. Lo hace para dejar su hueco a 'El tiempo justo', el nuevo magacín que presentará Joaquín Prat con la misma productora (Unicorn Content) y que recuperará su apuesta por la actualidad y la política en detrimento del corazón y el reality.

Tras emitir un avance de la entrevista de Lydia Lozano en 'De Viernes' en lo que supone su regreso a Telecinco, Frank Blanco y Verónica Dulanto ironizaban con que unos llegan y otros se van. "Bienvenida Lydia de verdad a esta que ha sido tu casa durante muchos años, como también la nuestra lo que pasa es que Lydia llega y nosotros nos vamos", reaccionaba Verónica Dulanto.

"Es que la tele es así. Esto es un poco como la canción de Chenoa cuando tú vas, yo vengo", apostillaba Frank Blanco. "A ver, han sido 496 programas, yo me incorporé un poco más tarde, miles de historias y no todo fueron noticias. 'Tardear' nos ha regalado instantes que han quedado para siempre en la memoria de la televisión y en la nuestra", avanzaba Verónica Dulanto dando paso a un vídeo con los mejores momentos del programa en estos dos años.

Un vídeo protagonizado fundamentalmente por la etapa de Ana Rosa Quintana al frente del programa. Justo después, todo el equipo de 'Tardear' se posicionaba detrás de Verónica Dulanto y Frank Blanco. "Llega el momento de la despedida en el que hay que dar las gracias", recalcaba el presentador.

"No quiero Frank, de verdad. Decíamos la tele es así, esta es una profesión apasionante, pero tiene estas cosas y es que aunque le pongamos alma y corazón acaba esta etapa. Lo hemos disfrutado y gozado. Nos hemos colado, bueno nos han dejado colarnos en sus casas cada tarde, espero que les hayamos divertido y entretenido, lo hemos hecho de corazón y por supuesto yo me llevo a este gran equipo siempre y nos vamos a ver", confesaba la presentadora.

Y finalmente era Frank Blanco el que pedía que cambiaran la canción de Frank Sinatra por otra más gamberra. "Gracias a este equipo. Y en la televisión trabajamos para todos vosotros, gracias a toda la gente que ha entendido que Tardear era acompañaros, era divertiros y entreteneros y que habéis estado hasta el último día, gracias por estar ahí siempre con Telecinco. Toda la suerte para el equipo de Joaquín Prat que a partir del lunes estará con vosotros a las 15:50 horas", concluía el presentador. "Sin ustedes nada de esto sería posible, hasta siempre", apostillaba Dulanto.

Ahora con la cancelación de 'Tardear', el futuro de Verónica Dulanto y Frank Blanco en Mediaset es muy incierto. Cabe resaltar que ella tiene contrato de cadena y lo esperable es que termine recolocada en algún otro espacio mientras que el presentador se queda de momento sin hueco tras haber participado en el casting de '¡Vaya fama!' y no haber sido elegido.