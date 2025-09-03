El próximo lunes 8 de septiembre, Telecinco renueva sus tardes con el estreno de 'El tiempo justo', su nuevo magacín producido por Unicorn Content con Joaquín Prat, María Ruiz y César Muñoz como presentadores y que llega con el difícil reto de aumentar la audiencia de la cadena y superar los datos de 'Tardear', que dice adiós este viernes tras dos años de emisión.

Antes de su estreno, Telecinco ha presentado todos los detalles de 'El tiempo justo' en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, en la que Mediaset y la productora han desgranado todos los detalles y los objetivos marcados con el salto de Joaquín Prat a las tardes.

Alberto Carullo, director general de contenidos de Mediaset ha asegurado que "consideramos que es necesario tener un programa con estas características en las tardes para responder a la demanda de información y actualidad que hay por parte de los ciudadanos" además de dejar claro que es algo que forma parte del ADN de la cadena. Por otro lado, el directivo ha dejado claro que no había nadie mejor que Joaquín Prat para liderar 'El tiempo justo'. "Es una apuesta firme porque tiene versatilidad y capacidad para moverse en todos los ámbitos de la actualidad. No podía ser otro que él y más con el homenaje que hacemos a su padre", recalcaba.

Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content ha recalcado como a pesar de los años los nuevos retos es algo que les apasiona. "Queremos aportar otra visión y más después de la experiencia que ya tenemos de las tardes. El objetivo es ir por delante, darle una vuelta y hacer algo diferente en la forma tratando lo mismo pero aportar algo nuevo a lo que ya se hace y hacemos en la mañana", destacaba la directiva. En ese sentido, la productora ha dejado claro que la apuesta con 'El tiempo justo' es que esté todo bien diferenciado: por un lado la información con directos y muchos reporteros para aportar algo más, luego una mesa de análisis y finalmente otra de opinión. "Vamos a separar la información de la opinión", explicaba Montesinos.

Por otro lado, Xelo Montesinos ha querido destacar también que otra de las cuestiones importantes que tenían claro con 'El tiempo justo' es que querían caras nuevas. "Teníamos claro que los reporteros, periodistas y colaboradores que están son los que tienen que aportar al igual que aportan mucho María por su credibilidad y César porque va a aportar frescura en la parte de entretenimiento", defendía. "Nosotros trabajamos siempre con buen rollo y vamos a por todas y a triunfar", sentenciaba.

Joaquín Prat detalla como se produjo la oferta de 'El tiempo justo': "Se me puso la carne de gallina"

Joaquín Prat en la presentación de 'El tiempo justo'

Pero si hay alguien ilusionado con 'El tiempo justo' es Joaquín Prat. En la presentación, el presentador no ha tenido reparos en dejar claro que había perdido la motivación y las ganas en la última etapa en 'Vamos a ver'. "A veces hay momentos en los que uno se siente desubicado y se confunde con la falta de ilusión, intentas poner toda la profesionalidad para que eso no se note pero se nota", reconocía el conductor.

Justo después, Joaquín Prat ha explicado cómo el 30 de julio fue el día más feliz en mucho tiempo. "Alessandro Salem y Alberto Carullo me convocaron a una reunión e iba acojonado porque cuando te convocan al despacho es para despedirte o subirte el sueldo aunque generalmente se queda entremedias. Pero toda la incertidumbre que tenía se me fue cuando me dijeron 'queremos que hagas la tarde'. Yo había barajado mil posibilidades. Y me dijeron y se va contigo Óscar de la Fuente y creemos que vas a poder contar con Alfonso Egea. Todo tiene que ver con la conexión que tú tienes con los profesionales en los que depositas tu confianza. Y que además lo iba a producir Unicorn con los que siempre he trabajado muy a gusto. Y luego además me dijeron que querían hacer algo nuevo, entonces era todo fantástico", explicaba.

Y para terminar de ilusionarse con el proyecto en una segunda reunión con Xelo Montesinos descubrió el título del programa y fue lo que le hizo terminar de mostrarse feliz por este nuevo reto. "Se me puso la carne de gallina cuando Xelo me dijo el título porque lo primero que me apeló fue al programa con el que mi padre de metió en la casa de treinta millones de españoles porque solo había una cadena", aseveraba. "Pero además es El tiempo justo de lo que demanda la actualidad y que vamos a intentar que interese al espectador", añadía al respecto del título dejando claro que todo lo que recibió fueron buenas noticias.

"A mí me encanta el reality y me pone analizar lo que pasa"

'El tiempo justo' versará fundamentalmente sobre actualidad pero también tendrá hueco el entretenimiento y el corazón. "En el único sitio que sabemos hacer realitys es aquí, otros lo han intentado pero nadie los hace como Mediaset. A mí me encanta el reality y me pone mucho analizar lo que pasa, a veces me convierto en un colaborador más e incluso más incendiario y peor que Lequio", añadía dejando claro que "todo es ilusionante" y que todos están muy motivados. "Esperamos poder conectar con el público, la cadena nos ha dicho que va a tener toda la paciencia del mundo para asentar esta marca", confesaba. "El espectador siempre es el protagonista, si yo soy panadero y el pan que vendo es una mierda nadie me lo va a comprar, vamos a hacer buen pan y buenas tortas y llegar al alma del espectador", concluía.

Por último, María Ruiz y César Muñoz también se han mostrado felices de poder trabajar codo a codo con Joaquín Prat. "Estoy encantada, una diferencia es que vamos a contar la actualidad de manera diferente y dando voz a la gente y el público va a ser parte activa", avanzaba ella. "Yo estoy muy feliz de seguir en Telecinco y de que apuesten por mí y poder divertirnos y hablar del reality que eso es algo que genera familia", añadía el extremeño.

Lista de colaboradores de 'El tiempo justo' y sus bloques

César Muñoz, María Ruiz y Joaquín Prat, presentadores de 'El tiempo justo'

'El tiempo justo' se emitirá en Telecinco de lunes a viernes de 15:55 a 18:30 horas con lo que tendrá que enfrentarse a 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora y 'Valle Salvaje' en La 1 a la espera de saber qué ocurrirá con 'Directo al grano' y a 'Sueños de libertad' e 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 así como a 'Todo es mentira' en Cuatro y a 'Zapeando' y 'Más vale tarde' en La Sexta.

En la primera parte de 'El tiempo justo' Joaquín Prat contará con María Ruiz, presentadora y abogada con amplia experiencia periodística, con la que abordará cada asunto relevante del día desde tres enfoques complementarios:

Una primera mesa integrada por periodistas y reporteros en directo, que se "encargará de exponer los hechos con rigor informativo" en la que participarán los periodistas Alfonso Egea, Esteban Urreiztieta, Borja Méndez, Irene Tabera, Alejandro Entrambasaguas y Gema Peñalosa. Junto a ellos habrá un amplio equipo de reporteros compuesto por Gemma Camacho, Cristina Rusiñol, Julio Uzal, Carlos Garayoa, Andrea Herrero, Pello Moriones y Gonzalo Ferreño, que se desplazará a los diferentes puntos de España para ofrecer la última hora de la actualidad, con conexiones en directo, testimonios y exclusivas que "ampliarán y profundizarán en los grandes temas del día".

La segunda mesa reunirá a nuevas voces con capacidad de análisis para contextualizar lo ocurrido. En ella participarán la abogada Beatriz Uriarte, el economista Eduardo Bolinches y la psiquiatra María Velasco, entre otros, que abordarán en profundidad las noticias del día, contextualizarán lo ocurrido y ofrecerán datos para comprender la trascendencia de los hechos.

La tercera mesa estará dedicada a la opinión, con "analistas especializados en cada materia" según avanza Mediaset. En ella, Rodolfo Irago, María Jamardo y Susana Burgos expondrán su opinión, posicionándose a favor o en contra de la noticia analizada, y abrirán el debate, enfrentándose dos de ellos en un cara a cara, para lo que tendrán ‘El tiempo justo’ para argumentar y defender sus posiciones. Además, animados por María Ruíz, entre el público asistente en el plató y los espectadores desde sus casas podrán surgir opiniones que, de igual forma, podrán ser expuestas y defendidas durante un tiempo limitado.

En la segunda parte, 'El tiempo justo' también hará un hueco al análisis de la actualidad de la crónica social y de los realitys con César Muñoz como copresentador junto a Joaquín Prat. En ella participarán conocidos periodistas especializados como Antonio Rossi, Leticia Requejo, Diego Reinares, Juan Luis Galiacho, Marina Bernal, María Eugenia Yaguë, Marta Bolonio y Susana Jurado, entre otros.

Exclusivas, entrevistas y debate sobre los personajes más destacados también formarán parte de esta mesa dedicada a la ‘crónica rosa’, que realizará un repaso a los principales contenidos de las revistas del corazón con los directores de algunas de las cabeceras más destacadas del país: Luis Pliego (Lecturas), Jorge Borrajo (Semana) y Vicente Sánchez (Diez Minutos).

Por último, la última hora de los realities de Mediaset como 'Supervivientes All Stars', 'La isla de las tentaciones' y 'Gran Hermano'- y del talent show 'Bailando con las estrellas' será comentada y desgranada por Arantxa del Sol, Kike Quintana, Gloria Camila Ortega, Marta López, Alexia Rivas, Miguel Frigenti, Belén Ro y Alejandra Prat junto a exconcursantes e invitados, a los que se irán incorporando nuevos personajes que surjan de estos formatos en el curso televisivo que ahora comienza.